Briatore salue le point marqué par Gasly sur un circuit ’peu favorable’ à Alpine F1

Alpine F1 a arraché un point en course grâce à Pierre Gasly lors du Grand Prix de Belgique, au lendemain d’un fiasco qui avait vu les deux pilotes partir des stands pour le Sprint. Flavio Briatore, le team principal par intérim, reconnait une course compliquée.

Gasly a réussi à limiter la casse en course et a retenu Yuki Tsunoda, Oliver Bearman et Nico Hülkenberg, une performance remarquable après son passage en SQ3 vendredi après-midi.

"Les conditions étaient typiques de Spa, comme j’ai pu le constater à maintes reprises au fil des années, et cela a donné lieu à une course intéressante depuis le muret des stands. Un grand merci aux fans d’avoir patiemment attendu le départ" note Briatore.

"C’était un week-end compliqué pour l’équipe sur un circuit que nous savions peu favorable à notre package. Nous avons tenté quelque chose de différent, avec moins d’appuis, ce qui n’était pas simple dans ces conditions. C’est donc une bonne chose de repartir au moins avec un point, et Pierre a bien géré pour contenir les Red Bull, Haas et d’autres concurrents sur la fin."

L’Italien se montre peu loquace au sujet de la performance de Franco Colapinto, 19e à l’arrivée : "Nous avons rappelé Franco aux stands pour couvrir Carlos en vue du relais final, mais compte tenu de leurs positions, cela n’aurait sans doute pas modifié l’issue de la course."