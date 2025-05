Williams F1 veut confirmer sur le sélectif circuit de Barcelone

Williams F1 poursuit sa série dans les points, malgré une tactique anti-sportive utilisée à Monaco, comme Racing Bulls.

Pour ce week-end en Espagne, il n’y aura pas de possibilité de rééditer cette stratégie mais Carlos Sainz compte bien sur la FW47 et ses qualités pour prouver, à domicile, qu’il peut continuer à entrer dans les points.

L’Espagnol admet que l’équipe a souvent souffert à Barcelone mais la donne a changé depuis cet hiver...

"Alors que nous en avons terminé avec la deuxième course de ce triplé à Monaco, je suis ravi de terminer par mon Grand Prix à domicile en Espagne," confie Sainz.

"L’équipe a travaillé sans relâche ces dernières semaines pour réaliser de bonnes performances et en tirer les leçons nécessaires, et j’espère que nous pourrons poursuivre sur cette lancée. Les caractéristiques de Barcelone n’ont pas toujours été adaptées à la Williams, mais nous avons prouvé cette année que la FW47 peut être plus performante sur différents circuits."

"Nous espérons donc être en bonne position pour marquer des points. Les fans espagnols sont toujours aussi passionnés, alors j’ai hâte de tous les retrouver sur le circuit pour la fin de semaine !"

Alex Albon tient à souligner de son côté que "Barcelone est un circuit que nous connaissons tous très bien, pour y avoir effectué de nombreux tours depuis nos années en formules junior."

"C’est un circuit qui met vraiment une F1 à rude épreuve, avec son mélange de virages rapides et lents. Nous avons marqué des points dans chaque course du triplé jusqu’à présent, nous avons donc à cœur de réaliser une solide performance ici pour conclure ce premier relais européen de la saison."