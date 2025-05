Alonso raconte ’le lien spécial’ qu’il a avec le circuit de Barcelone

Fernando Alonso va disputer ce week-end sa course à domicile à l’occasion du Grand Prix d’Espagne, sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Le pilote Aston Martin F1 est désormais ambassadeur d’un tracé sur lequel il a souvent brillé.

"Je suis ravi d’être devenu un ambassadeur du circuit. J’y ai bénéficié d’un soutien considérable dès mes premières années en Formule 1 et j’y ai également remporté des victoires" a déclaré le double champion du monde.

"J’ai des souvenirs extraordinaires des courses sur le circuit et j’ai partagé ces expériences avec les fans espagnols, j’ai donc un lien spécial avec le circuit. J’espère pouvoir transmettre ce sentiment à la prochaine génération et aider le sport à se développer encore plus en Espagne. Le Grand Prix d’Espagne est toujours un moment spécial de la saison pour moi."

"Courir à domicile, entendre les fans scander son nom dans les tribunes, c’est une chose à laquelle on ne s’habitue jamais. Chaque année, c’est un privilège de revenir et de courir devant eux. L’ambiance est électrique, et le soutien vous donne ce petit plus derrière le volant. Les fans espagnols sont incroyablement compétents et passionnés par le sport automobile."

"Il y a toujours eu un fort soutien ici, mais ces dernières années, en particulier avec la popularité croissante de la Formule 1 dans le monde, l’engouement autour de cette course a été encore plus fort. On a l’impression que c’est devenu l’une des courses européennes les plus populaires."

Une rencontre avec les fans "dans un cadre différent"

Une popularité qu’Alonso a vécu de l’intérieur ce mercredi soir dans la fanzone. Avant d’y aller, il se réjouissait de cet échange : "Il sera bon de voir certains des fans avant le début du week-end, et je sais que Pedro a hâte d’y être aussi. Nous bénéficions d’un soutien considérable tout au long du week-end de course sur la piste et à la Fanzone du circuit."

"Mais c’est l’occasion pour les fans de nous voir dans un cadre différent et pour ceux qui ne peuvent pas assister à la course de venir quand même et d’avoir un aperçu de la F1. C’est au cœur de la ville, il y aura donc beaucoup de monde et, je l’espère, beaucoup d’Aston Martin Racing Green."

"En collaboration avec notre partenaire Valvoline, l’équipe a mis en place un garage pop-up au Fan Village pour que les fans puissent se mettre dans la peau d’un mécanicien de F1 et tenter de relever le défi d’un arrêt au stand où ils pourront changer la roue de notre voiture. Je suis très impatient de voir comment tout le monde se débrouille et qui sera le plus rapide."

Malgré un peu de malchance personnelle et des difficultés depuis le début de saison, l’Espagnol reste satisfait de certains points spécifiques, et notamment des progrès récents : "Bien sûr, la saison a été difficile jusqu’à présent et nous n’avons pas obtenu les résultats que nous aurions souhaités."

"Mais il y a des points positifs à retenir, en particulier lors des deux dernières manches. Les positions de départ dans le top 10 pour les Grands Prix d’Émilie-Romagne et de Monaco montrent que les récentes modifications apportées à l’AMR25 ont amélioré notre rythme sur un tour."

"Nous n’avons pas eu de chance le dimanche en ce qui concerne les Grands Prix, l’un à cause du timing d’un VSC et l’autre à cause d’un problème avec la voiture. J’espère que cette malchance va bientôt changer et que nous pourrons être là pour en profiter. J’ai hâte de remonter dans la voiture et de voir ce que nous pouvons faire ce week-end."

"De bonnes conversations" avec Newey à Monaco

Sur le circuit de Barcelona-Catalunya, Alonso explique que les équipes peuvent réussir à jauger leur monoplace dans tous les domaines. Outre ces évaluations, la gestion des gommes sera un paramètre clé pour réussir l’escale espagnole du calendrier.

"Il permet d’examiner en profondeur tous les aspects de la voiture, c’est pourquoi il a été utilisé si régulièrement comme piste d’essai au fil des ans. Il y a de longues lignes droites, des enchaînements de virages rapides et aussi des sections plus lentes qui constituent autant de défis différents à relever."

"Le tracé exige beaucoup de l’ensemble aérodynamique avec les longs virages, et il est également physique avec des forces G élevées dans les sections rapides. La gestion des pneumatiques est toujours un facteur à prendre en compte en raison des longs virages rapides et des températures de piste généralement élevées."

La venue d’Adrian Newey à Monaco a été constructive à Monaco : "Nous avons eu de bonnes conversations au cours du week-end, et c’était formidable de le voir sur un circuit avec nous en vert. J’ai déjà parlé avec lui plusieurs fois depuis son arrivée et c’est excitant de le voir travailler avec l’équipe et nous aider dans notre voyage."

"Lance et moi avons passé du temps avec lui il y a quelques semaines sur le campus technologique d’AMR et il nous a fait part de ses réflexions et de ses idées sur la voiture 2026. C’est positif d’avoir Adrian avec nous. Il a eu un impact énorme sur le sport et c’est formidable de pouvoir travailler ensemble - nous avons été proches par le passé et je suis ravi que cela se soit enfin produit."