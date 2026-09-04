Williams F1 va ’dans une direction positive’ pour la suite du week-end à Monza

Williams F1 espérait profiter de son bon moteur Mercedes et de sa traditionnelle forme à Monza pour signer de bonnes performances au Grand Prix d’Italie. Mais la première journée d’essais a de quoi laisser sceptique, puisqu’Alex Albon a terminé 16e juste devant son équipier au terme de cette première journée, qui a mis en avant les lacunes de la FW48 à nouveau.

Albon n’était pas au volant lors des EL1 puisqu’il avait cédé le volant à Luke Browning, mais il se veut plutôt rassurant sur sa propre expérience dans cette première journée, qui s’est donc résumée à une heure de roulage.

"Une journée courte pour moi, mais c’était un vendredi correct au final. Nous n’avons pas encore le rythme, mais j’ai l’impression que la voiture évolue dans une direction plus positive. Luke a fait du bon travail en EL1 pour tester certains éléments autour du fond plat, donc la voiture semble être correcte" a déclaré Albon.

"Je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de changements cette nuit. Étant donné ma pénalité sur la grille pour dimanche, nous nous concentrerons demain sur les relais longs afin de nous préparer pour une course que j’espère intéressante."

Carlos Sainz a donc bouclé la journée en 17e position, et il assure avoir fait un travail de fond pour préparer la suite de week-end, revenant à ce qu’Albon dit, même si on doute du potentiel de progrès de la monoplace de Grove.

"La voiture semblait correcte aujourd’hui, malgré ses limites. Nous avons utilisé les deux séances pour effectuer un certain nombre de tests intéressants afin d’aider aux réglages pour le week-end" a expliqué l’Espagnol.

"Les trois composés de pneumatiques ont bien fonctionné pour nous, avec peu de différences entre eux. Nous allons continuer à affiner nos réglages et à analyser les données avant les qualifications de demain."

De son côté, Browning était satisfait d’avoir pu rouler dans la voiture et d’avoir parcouru le circuit de Monza dans ces F1 2026. Il en a profité pour accumuler un maximum de données pour les titulaires.

"J’apprécie toujours Monza. C’est évidemment agréable de venir ici au volant de la monoplace de cette année et de découvrir les sensations sur un circuit un peu différent" a déclaré le pilote britannique.

"Je garde de très bons souvenirs de la Formule 2 ici, remporter la course principale devant ce public et monter sur ce podium l’an dernier, c’était fantastique. C’est donc un plaisir de revenir ici."

"Pour moi l’objectif principal était de fournir des retours et de tester différentes options de réglages pour Alex en vue de la suite du week-end. Je pense que nous avons bien travaillé et que j’ai pu apporter des informations positives. J’espère donc qu’Alex se trouve désormais dans une bonne position pour la suite."

Habitué à travailler dans le simulateur de Williams, il a pu établir la corrélation entre le virtuel et le réel, et il rappelle à quel point avoir cette expérience lui permet d’être immédiatement à l’aise en piste.

"Nous disposons d’un simulateur exceptionnel à l’usine de Williams. C’est un équipement de pointe dans lequel nous avons beaucoup investi. Cela me place évidemment dans une excellente position lorsque je fais des Essais Libres 1."

"Je pense que rien ne vous prépare vraiment à un vrai roulage. Le simulateur peut le faire dans la mesure du possible, mais rien ne vaut l’expérience concrète sur la piste et le fait de ressentir les forces G."

"C’était ma première fois au volant de la voiture en Autriche, j’ai beaucoup aimé la piloter là-bas et je suis ravi de revenir ici pour une nouvelle opportunité. Je suis très reconnaissant envers l’équipe."