’Le ressenti n’est pas vraiment bon’ : McLaren F1 n’est pas aussi en forme qu’on le pense à Monza

Après deux succès de rang sur des circuits aux caractéristiques drastiquement différentes de celles de Monza, McLaren F1 espère enchaîner avec une nouvelle belle performance au Grand Prix d’Italie. Et la première journée d’essais de Monza laisse penser que ce n’est pas à exclure, même si la MCL40 a semblé en léger retrait face aux Ferrari et aux Mercedes, dominantes lors des deux séances du jour.

Lando Norris était quatrième de la première journée à moins d’une demi-seconde de George Russell, et le champion du monde en titre peut légitimement espérer signer un autre très bon résultat mais il n’était pas vraiment optimiste ce soir.

"Vu de l’extérieur, la journée semblait plutôt bonne mais le ressenti n’est pas vraiment bon. Oui, on a beaucoup plus de mal avec le rythme" a déclaré le pilote britannique, qui est étonné de la physionomie des performances de la MCL40.

"Pour être honnête, on est moins performants que prévu dans les virages où l’on pensait être à l’aise, et inversement, on s’en sort pas trop mal là où on s’attendait à souffrir, même si l’on reste en retrait. Oui, on n’est pas dans une situation idéale pour l’instant. On verra ce qu’on peut faire d’ici demain, mais ce sera assurément plus difficile qu’avant."

Norris ne sait pas si les modifications qui seront apportées cette nuit seront suffisantes pour combler la poignée de dixièmes qui sépare McLaren de ses rivales directes.

"Aucune idée. Les écarts sont faibles entre les pilotes de tête. Ceux qui suivent ne sont pas très loin non plus, ils peuvent donc facilement nous surprendre. Je ne sais pas. Je ne pense pas du tout qu’on soit en lice pour la pole position, mais on doit simplement se concentrer pour obtenir un résultat correct."

Oscar Piastri était sixième, assez proche de son équipier, au terme des EL2, et il fait le bilan de ce jour : "Première journée à Monza terminée. Nous avons appris pas mal de choses et récolté beaucoup de données, ce qui nous donne une base solide pour travailler cette nuit."

"Il nous reste encore beaucoup à apprendre et à optimiser, car nous n’avons pas le rythme nécessaire pour l’instant. Nous allons nous concentrer sur l’extraction de plus de performance cette nuit et voir ce que nous pouvons tirer de plus des EL3 pour les qualifications."

Neil Houldey, directeur technique de l’ingénierie de McLaren, a pu se prononcer sur le nouvel aileron arrière rotatif testé sur la MCL40, qui a enfin été mis en place et a pu être peaufiné pour les contraintes de Monza.

"Le H-Wing a fonctionné exactement comme nous le souhaitions. Sur le plan aérodynamique, le résultat est bon. Mécaniquement, nous sommes également très satisfaits" a déclaré Houldey.

"Nous devons encore effectuer quelques vérifications, mais nous prévoyons de l’utiliser pour le reste du week-end, ce qui apportera un gain de performance. Dans l’ensemble, avec un écart de quatre dixièmes, il y a un peu de terrain à rattraper. Je pense que nous avons trouvé un bon équilibre entre les virages rapides et lents."

"Il reste du travail pour optimiser la gestion de l’énergie, c’est un défi constant sur ce circuit, et je pense qu’il y a encore moyen d’améliorer la récupération et le déploiement d’énergie pour gagner du temps au tour."

"Les pilotes peuvent aussi apporter leur contribution, mais c’est vrai qu’on aimerait être un peu mieux placés au classement, plus près de la tête ; cela dit, nous sommes dans le coup, et je suis certain que nous parviendrons à améliorer un peu la performance de la voiture d’ici demain."

Il a aussi expliqué pourquoi, sur ce circuit si particulier, on a pu voir appaître de nouveaux rapports de boîte de vitesses chez Audi mais pas chez McLaren.

"Nous aurions aimé des rapports plus longs, mais ce sont des détails minimes, et je pense que nous avons trouvé un équilibre satisfaisant. On parle de fractions de dixième plutôt que de dixièmes entiers, je n’attribuerais donc pas nos résultats à un choix de rapports de boîte, même si cela peut jouer un rôle marginal."

Enfin, il a donné son avis sur ce qu’il a pu percevoir des progrès du moteur Ferrari : "Pour être honnête, nous n’avons pas encore analysé en profondeur le niveau de puissance pure de Ferrari."

"Il est toujours difficile de dissocier la puissance, l’appui aérodynamique et la traînée pour évaluer leur situation réelle. Cela dit, ils semblent avoir fait du bon travail. Nous savions qu’ils accusaient un déficit de puissance important. Ils nous avaient dit que cela leur permettrait de combler la moitié de l’écart avec Mercedes, et je pense que c’est effectivement là qu’ils se situent."