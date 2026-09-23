Albon : Williams F1 a beaucoup gagné sur le poids, reste à voir l’aéro !

Williams aborde le Grand Prix d’Azerbaïdjan avec une évolution importante de sa monoplace, pensée avant tout pour corriger l’un de ses principaux handicaps de la saison : le poids. Alex Albon confirme que l’équipe a profondément travaillé sur ce point, jusqu’à modifier le châssis en cours d’année, et espère que ces changements permettront enfin de réduire l’écart avec le haut du milieu de grille. Le Thaïlandais reste toutefois prudent, conscient que le rythme de développement de ses rivaux a lui aussi été particulièrement soutenu en 2026.

L’importance de cette évolution ne fait donc aucun doute sur le papier, mais Albon refuse de tirer des conclusions avant de l’avoir véritablement éprouvée en piste.

"Oui, je veux dire, elles sont importantes si elles fonctionnent, donc nous verrons comment ça se passe," dit-il aujourd’hui lors de la conférence de presse à Bakou.

"Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Nous savons ce qu’elles sont censées apporter sur le papier."

Le poids constitue notamment l’un des axes majeurs du programme.

"Je pense que le poids a été un grand sujet de discussion et, normalement, le poids, c’est une garantie, donc j’espère que cela va nous placer dans une bonne position."

"L’équipe a fait un travail énorme à l’usine. Changer de châssis au milieu d’une saison n’est pas facile."

"Donc cela nous met dans une bonne position. Est-ce que cela suffira pour nous battre maintenant dans le milieu de grille ? Le temps nous le dira."

Interrogé sur les sensations observées dans le simulateur, Albon reconnaît que les résultats sont positifs, tout en rappelant qu’une corrélation parfaite avec la piste n’est jamais assurée.

"Normalement, ça fonctionne dans le simulateur, oui. C’est de là que viennent beaucoup de nos calculs."

"Je pense que nous avons déjà vu par le passé que le simulateur et la piste ne sont pas toujours parfaitement corrélés, mais je suis optimiste."

"Visuellement, vous ne verrez pas une voiture très différente, mais il y a quelques petits changements intéressants qui, je l’espère, amélioreront également l’équilibre."

Albon a ensuite détaillé davantage l’importance de cette évolution, très attendue en interne après une première partie de saison marquée par un surpoids significatif.

"Oui, évidemment, nous avons traîné une pénalité de poids importante jusqu’à présent cette année et je pense qu’en arrivant ce week-end, nous avons désormais du lest sur la voiture."

"Vous pouvez donc imaginer qu’il y a un gros écart, de plusieurs manières. Encore une fois, cela témoigne de tout le travail que nous avons réellement effectué derrière le rideau. Et je pense que beaucoup de nouvelles technologies et beaucoup d’innovations ont été utilisées pour y parvenir."

"Le poids en lui-même est évidemment un élément très important, et le poids en moins garantit du temps au tour. C’est donc pour cela que nous savons en quelque sorte que ce sera une bonne étape, quelle que soit la manière dont la partie aérodynamique fonctionnera."

"Mais oui, c’est une bonne évolution."

Le contexte du milieu de grille rend en effet toute progression plus difficile à mesurer cette saison.

"Je pense qu’il faut apprécier à quel point le milieu de grille, en particulier cette année, progresse lui aussi. Si vous regardez le rythme de développement cette année, il est énorme. Donc, même si nous avons une grosse évolution, son ampleur n’est pas suffisante pour dépasser le milieu de grille actuellement."

"C’est donc une bonne évolution et je pense que, lors de n’importe quelle autre saison, elle aurait été énorme, mais compte tenu de la manière dont cette année se déroule, elle ne suffira pas à elle seule à nous ramener dans la lutte avec ce groupe."

L’objectif reste néanmoins clair : progresser et se rapprocher des autres équipes juste devant.

"Les objectifs, c’est de progresser. L’objectif est, je l’espère, de pouvoir nous battre avec ce qu’on pourrait appeler le haut du milieu de grille, les Racing Bulls, Alpine et Audi."

"Mais nous avons été assez loin de ce groupe lors des courses précédentes, donc il y a encore un gros pas à franchir pour pouvoir nous battre avec ces équipes."

"Évidemment, il nous faut beaucoup de choses pour que cela arrive."

Bakou, un circuit qui devrait mieux convenir à Williams

Indépendamment de cette évolution, Albon estime que les caractéristiques du circuit de Bakou correspondent plutôt bien aux qualités naturelles de la Williams.

"Oui, c’est le cas. C’est un circuit qui nous convient. Nous savons que nous avons une voiture qui, de manière générale, se comporte assez bien sur les mouvements de caisse. Nous savons aussi que nous avons une voiture qui est normalement assez bonne dans ces virages à 90 degrés."

Les longues courbes restent en revanche plus problématiques.

"Nous n’aimons pas les longs virages et nous aimons les virages courts. Bakou est quasiment entièrement composé de virages courts. Depuis que je suis chez Williams, nous avons toujours été plutôt performants ici. J’espère donc que nous pourrons obtenir un bon résultat."

Enfin, interrogé sur les principales difficultés du tracé, Albon souligne l’importance de l’engagement.

"Je pense que ce circuit est assez unique parce que, sur beaucoup de circuits où nous allons aujourd’hui, nous avons des vibreurs puis les murs. Pas partout. Je veux dire, Madrid était un bon exemple d’un circuit assez semblable à celui-ci."

"Mais quand vous avez un circuit où vous tournez pratiquement vers un mur et où vous essayez de vous rapprocher au maximum de ce mur intérieur, alors l’engagement et le temps au tour peuvent se gagner en fonction du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre."

"Et ce n’est pas toujours le cas lorsqu’il y a simplement un vibreur à l’intérieur. Donc c’est une partie du problème. Et de manière générale ce circuit est assez technique. Tous les virages font 90 degrés, mais ils sont tous différents à leur manière. Donc comprendre ce dont chaque virage à 90 degrés a besoin, c’est ce qui permet de trouver ce petit plus."