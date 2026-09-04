Mercedes F1 a vécu ’une bonne journée’ mais Russell voit Ferrari comme ’l’équipe à battre’

Mercedes F1 ne pourra compter que sur une voiture à l’avant de la grille dimanche à Monza, mais l’équipe semble en mesure d’être la référence ce week-end, comme le laisse penser le meilleur temps de George Russell en conclusion de la première journée du Grand Prix d’Italie. Le plus dur reste évidemment à faire face à des Ferrari et des McLaren particulièrement véloces, mais les bases sont posées.

Pour Russell, c’est évidemment un week-end de référence qui se profile, puisqu’il n’aura pas de concurrence de son jeune équipier, renvoyé en fond de grille par une pénalité. Il sera donc seul pour lutter face aux Ferrari et aux McLaren, et possiblement face à Max Verstappen, mais il se montre déjà solide dès les prémices du week-end.

"C’était un plaisir de retrouver la piste ici à Monza. C’est un circuit fantastique, toujours très agréable à piloter," commente le Britannique.

"Cette journée de vendredi a été plutôt positive pour nous. Nous avons abattu beaucoup de travail et semblions afficher un rythme solide, aussi bien sur un tour lancé que sur les longs relais. Nous avons effectué quelques réglages bénéfiques après les Essais Libres 1, mais nous savons qu’il nous reste encore du travail à accomplir cette nuit."

"Ferrari a semblé très compétitive et reste l’équipe à battre. Nous connaissons également la forme actuelle de McLaren et je ne doute pas qu’ils seront dans la lutte demain. Il ne faut pas non plus écarter Red Bull. C’est un début de week-end encourageant, mais il est encore tôt. Voyons ce que nous réservera la journée de samedi."

Du côté d’Andrea Kimi Antonelli, le week-end s’annonce évidemment plus difficile, avec un départ en dernière ligne à prévoir. L’objectif sera donc de limiter les dégâts, ce qui est évidemment frustrant pour sa course à domicile.

"C’est incroyable d’être ici et le soutien a été formidable. Et oui, aujourd’hui c’était une journée un peu différente de d’habitude, beaucoup plus axée sur les relais longs" a déclaré le pilote italien.

"Donc oui, c’était un peu bizarre, je ne vais pas mentir, mais dans l’ensemble c’était une bonne journée. Nous avons recueilli beaucoup de données et maintenant nous avons hâte d’être aux prochains jours."

"C’est un circuit où l’on peut vraiment faire beaucoup de choses différentes. C’était intéressant sur les longs relais aujourd’hui, de rouler derrière des voitures pour voir ce qu’elles faisaient différemment, où elles déployaient l’énergie par rapport à nous. Donc c’était très intéressant et oui, nous avons recueilli beaucoup de données. Nous avons hâte d’être à demain."

Interrogé sur ce qu’il prédit pour la suite du week-end, le leader du championnat reconnait qu’il se méfie grandement des pilotes Ferrari, ayant constaté les progrès de la Scuderia avec son nouveau moteur.

"Ferrari a clairement franchi un cap avec le nouveau moteur et maintenant les vitesses sont les mêmes, donc nous savons à quel point leur voiture est performante dans les virages. Donc c’est certain, la bataille va être serrée pour la pole demain."