Williams F1 trébuche encore sur l’exploitation des pneus en qualifications

Il est bon de voir la F1 en si bonne santé, avec moins de quatre dixièmes d’écart entre 15 voitures en Q2... mais cela n’a pas aidé Williams qui attendait bien mieux que de se faire éliminer lors de cette 2e partie de la qualification à Monza au GP d’Italie.

Carlos Sainz, qui évoluait régulièrement dans le top 3 hier, admet ne pas être trop surpris : la FW47 n’arrive pas à bien exploiter les pneus les plus tendres sur un tour rapide.

"Nous nous attendions à une journée beaucoup plus difficile. Nous avons eu des difficultés toute la saison avec notre rythme sur un tour avec les gommes tendres, il était très difficile de les placer dans la fenêtre optimale et nous avions l’impression que chaque tour rapide était différent."

"Cependant, j’ai confiance en notre rythme de course et je vais tout donner pour marquer des points. En avant !"

Alex Albon suit son équipier à la 14e place et admet que "c’est un résultat frustrant, car c’est toujours le même problème de pneus."

"Nous avons absolument tout essayé ce week-end, il faut donc repartir de zéro. Nous avons une bonne voiture ici, comme on le voit en essais libres où nous pouvons produire de bonnes performances, mais nos problèmes surviennent en qualifications, quand c’est important. Carlos a montré en Q1 un aperçu de notre véritable rythme et de notre place, selon moi."

"Ce sera un seul arrêt ici, il faudra donc de l’air propre et faire attention à la dégradation. Même si ce circuit semble facile pour dépasser, il est en réalité assez difficile et le train DRS pose généralement problème."

"Nous ne sommes pas encore au niveau souhaité, mais demain, nous allons travailler ensemble et voir ce que nous pouvons faire."