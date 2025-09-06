Leclerc a fait rêver les tifosi pour la pole, Hamilton a limité les dégâts

Ferrari faisait bien partie des prétendantes à la pole position aujourd’hui pour son Grand Prix à domicile, en Italie, à Monza.

Charles Leclerc a fait rêver les tifosi après son premier run en Q3, en 2e position, à quelques millièmes de Max Verstappen.

Mais le 2e run du Monégasque n’a pas été meilleur et il a perdu 2 places face aux McLaren, qui sont remontées derrière le Néerlandais. Les écarts restent faibles sur un tour !

Que manquait-il pour la pole donc ?

"De la performance, c’est tout, pas grand chose de plus. Dans le dernier run malheureusement je n’avais personne devant pour une aspiration, juste Tsunoda qui était loin, donc on l’a payé. Mais le tour était moins bien que le premier," a déclaré Leclerc.

"Dans le premier tour j’ai fait tout ce que je voulais faire, c’était un tour très solide et il n’y avait pas plus à tirer de la voiture. On s’y attendait parce qu’en EL2 on savait qu’on avait une configuration qui était un peu plus à la limite que les autres, mais c’est comme ça."

"Je n’ai aucun regret, car je pense que c’est à ce niveau-là que nous aurions pu nous classer dans le meilleur des cas. Mais bien sûr, quand on se voit premier après avoir franchi la ligne, on y croit, mais la réalité nous a rattrapés."

Quatrième c’est pas si mal, on était partis quatrième l’an dernier donc on verra."

Qu’espérer pour la course ? Leclerc admet que refaire le coup surprise à un seul arrêt ne marchera pas cette année.

"Aller chercher les trois voitures devant, ça va être très compliqué parce que même en rythme de course, ils étaient beaucoup plus rapides que nous malheureusement. Donc je pense que ça va être compliqué et on va commencer la course en espérant faire un miracle."

"L’an dernier on ne s’attendait pas du tout à gagner mais malheureusement, je pense que la stratégie cette année est un peu plus claire que l’année dernière, ce sera difficile de jouer avec et de créer la surprise. Mais bon, on va essayer de prendre un bon départ et ensuite, j’espère qu’on pourra remonter sur le podium."

"Si nous gagnons demain, je serai extrêmement surpris, mais il ne faut jamais dire jamais."

Lewis Hamilton a signé le 5e temps juste derrière son équipier mais partira 10e après sa pénalité de cinq places sur la grille récoltée le week-end dernier.

"Je suis vraiment très satisfait des progrès que nous avons réalisés, notamment de mon côté du garage, c’est clairement beaucoup plus solide."

"Nous sommes arrivés juste à temps, à un dixième près, il faut donc continuer à travailler dessus."

"Ce fut un week-end incroyable en tant que pilote Ferrari, je ne trouve même pas les mots pour le décrire. Les fans sont vraiment magnifiques et l’énergie depuis mercredi est palpable. Ils sont venus par milliers."

"Quand je quitte le garage et que j’arrive au premier virage, on les voit à gauche, à droite et en rouge."

"Je ne sais pas ce qui est possible demain, mais je vais attaquer et m’en sortir."