Colapinto bat Gasly mais Alpine F1 ’n’est pas où elle devrait être’

Pour la première fois de la saison, Franco Colapinto a battu Pierre Gasly en qualifications. C’est la deuxième fois seulement en 2025 que le Français de chez Alpine F1 se fait devancer par un équipier, la première étant à Miami lors de la dernière course de Jack Doohan dans l’équipe.

De son côté, l’Argentin se dit plutôt satisfait par ses progrès et par le fait d’avoir atteint la Q2, mais il rappelle qu’il reste encore beaucoup de travail, alors qu’il n’est que 15e.

"C’était mieux. On doit continuer à travailler car ce n’est pas encore idéal, je me sens mieux dans la voiture et ça a été mieux en termes de rythme et de constance. Je vais dans la bonne direction mais j’ai encore beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler" a déclaré Colapinto, qui détaille ce qui lui manque et ce qu’il a réussi.

"Je n’ai pas été particulièrement fort ce week-end et ce n’est pas un circuit qui nous convient, on doit comprendre pourquoi. C’est mieux que hier, on a bien travaillé cette nuit et on a retourné la situation avec la voiture. Je suis content et je me concentre pour demain car je ne suis pas encore où j’aimerais être."

"C’est plus régulier, c’est ce que je recherchais depuis Barcelone et je n’arrivais pas à le trouver. Mais c’est un pas dans la bonne direction, et on a travaillé en coulisses et ça se voit un petit peu, je me sens mieux. Il y a encore du travail mais ça va mieux, même si ce n’est pas où on voudrait être, et on l’accepte."

Gasly est de son côté très déçu de sa 17e position : "Je n’ai pas réussi à régler la voiture comme je le voulais, j’essaie de tourner mais j’ai beaucoup de sous-virage, je n’arrive pas à faire ce que je veux, et avec les écarts, ce n’est pas suffisant."

Le Français confirme ne pas avoir réussi à mettre sa voiture dans la bonne fenêtre : "Il y a eu de l’évolution de la piste, on a changé beaucoup de choses tout au long du week-end mais je n’ai pas réussi à trouver ce qu’il fallait."

Flavio Briatore déplore lui "une séance difficile aujourd’hui, avec une voiture en dessous de nos attentes."

"Les deux pilotes ont rencontré des difficultés similaires, et ce n’est pas souvent que nous voyons Pierre être éliminé en Q1. Bravo à Franco, qui a effectué un très bon pas en avant sur le plan des performances, en atteignant cette fois la Q2."

"Nous devons continuer à faire plus avec notre package si nous voulons nous donner une chance de nous battre pour régulièrement pour les points. Ce sera évidemment compliqué demain en partant quatorzième et dix-septième, et nous verrons comment cela évolue."

"Les prévisions météorologiques sont incertaines pour dimanche. Nous serons prêts à affronter tous les scénarios, mais un peu de pluie pourrait nous aider."