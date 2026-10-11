Williams F1 : Sainz bondit jusqu’à la dixième place, puis tout s’effondre...

Williams quitte le Grand Prix de Singapour sans le moindre point, au terme d’une course frustrante pour Carlos Sainz et Alexander Albon. L’Espagnol avait pourtant réalisé un excellent départ, remontant jusqu’à la dixième place avant que des problèmes de batterie ne compromettent ses chances de rester dans le top 10. De son côté, Albon a dû composer avec des difficultés de freinage et de gestion du carburant, qui ont finalement conduit l’équipe à mettre un terme prématuré à sa course.

Après plusieurs performances encourageantes depuis l’introduction d’un nouveau package aérodynamique à Bakou, Williams espérait poursuivre sur sa lancée à Singapour. Mais les caractéristiques du circuit de Marina Bay ont rapidement mis en évidence les limites de la FW48, incapable de maintenir un rythme suffisamment compétitif pour se battre durablement dans la zone des points.

Carlos Sainz a finalement terminé à la 13e place, tandis qu’Alexander Albon a été classé 16e après avoir dû abandonner en fin d’épreuve. Pour l’écurie britannique, cette course constitue une déception, même si les deux pilotes ont rencontré des difficultés différentes.

Carlos Sainz avait pourtant parfaitement lancé son Grand Prix. Auteur d’un excellent envol, l’Espagnol a gagné plusieurs positions dès les premiers mètres pour se hisser au dixième rang.

"Une course difficile, et je suis déçu que nous n’ayons pas réussi à conserver notre place dans les points. J’ai pris un très bon départ, en dépassant plusieurs voitures pour remonter jusqu’à la dixième place, mais après avoir rencontré des problèmes de batterie dans les premiers tours, nous avons rapidement perdu deux positions, puis nous n’avions tout simplement pas le rythme nécessaire dans l’ensemble."

Depuis l’arrivée des évolutions introduites à Bakou, l’Espagnol estime avoir réussi à exploiter au maximum les possibilités offertes par sa monoplace. Il reconnaît toutefois que Williams savait déjà que ces nouveautés ne suffiraient pas à garantir une présence régulière dans les points.

"J’ai le sentiment d’avoir réalisé un solide enchaînement de trois Grands Prix et d’avoir tiré le maximum de la voiture depuis l’arrivée du nouveau package à Bakou, mais nous savions qu’il serait difficile d’entrer régulièrement dans les points."

"Nous allons faire le point pendant ces quelques jours et revenir avec les batteries rechargées pour le prochain enchaînement de trois Grands Prix."

Alexander Albon a vécu une course tout aussi frustrante, mais pour des raisons différentes. Le Thaïlandais disputait son Grand Prix à domicile et espérait obtenir un meilleur résultat devant son public.

Contrairement à Sainz, Albon estime que le rythme de sa Williams était plutôt satisfaisant, notamment dans les confrontations avec les Racing Bulls et les Aston Martin. Mais plusieurs problèmes techniques ont progressivement limité ses possibilités.

"C’est une fin frustrante pour mon Grand Prix presque à domicile, surtout parce que notre rythme était plutôt bon aujourd’hui et que nous avons pu nous battre avec les Racing Bulls et les Aston Martin. Mais je suis content d’avoir terminé !"

"Physiquement, je me sens plutôt bien compte tenu de la difficulté des conditions qui rendent cette course si exigeante, et cela témoigne de la qualité du développement de notre gilet réfrigérant."

Albon a également été agréablement surpris par le comportement des pneumatiques, dont la dégradation s’est révélée très limitée.

"Les pneumatiques ont été excellents aujourd’hui, avec très peu de dégradation, et les tendres se sont montrés très endurants."

Mais ces éléments positifs n’ont pas suffi à compenser les difficultés techniques rencontrées pendant l’épreuve.

"Nous avons dû gérer un problème de carburant et un problème de freins pendant toute la course. Chaque fois que nous nous rapprochions des voitures devant nous, nos freins commençaient à surchauffer, si bien que nous devions lever le pied."

"Finalement, nous avons abandonné prématurément pour préserver la voiture après avoir passé plus de 50 tours à gérer ces problèmes."

"Nous avons un peu de temps avant le prochain enchaînement de trois Grands Prix pour faire le bilan, reconstituer une partie de notre stock de pièces de rechange et repartir en course."

Vowles reconnaît que Williams n’avait pas le rythme

James Vowles n’a pas cherché à masquer la déception de son équipe après l’arrivée. La comparaison avec Haas et les autres équipes du milieu de peloton a notamment mis en évidence le déficit de rythme de Williams.

"Une journée difficile. Nous n’avions pas le rythme que nous espérions avec la voiture et, au bout du compte, même si Carlos a pris un excellent départ, on a bien vu que nous avons simplement reculé par rapport aux Haas et aux autres équipes."

"Du côté d’Alex, il souffrait de températures de freins trop élevées, ce qui nous a vraiment obligés à gérer la situation tout au long de la course pour essayer d’aller jusqu’à l’arrivée."

"Il n’y avait pas de points à aller chercher avec aucune de nos deux voitures aujourd’hui et, sans intervention de la voiture de sécurité, nous n’avons pas pu tenter un coup de poker pour obtenir un meilleur résultat."

Malgré cette course difficile, James Vowles refuse de tirer des conclusions trop négatives sur les perspectives de son équipe pour la fin de saison.

"Il y a encore des circuits cette année qui devraient mieux nous convenir, et nous devons prendre du recul pour comprendre si nous pouvons encore extraire davantage de performance de ce package."