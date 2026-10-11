Haas F1 était ’un peu à la traîne’ en course et rate les points à Singapour

Haas F1 a raté les points à Singapour, avec un rythme en course qui n’a pas permis de faire mieux qu’en qualifications. Oliver Bearman a terminé 12e après une course délicate, malgré des pièces évoluées qui ont aidé le Britannique à terminer devant son équipier, en dépit du fait qu’il était derrière en début de course.

Mais il n’a pas été dithyrambique au moment de juger sa course, expliquant que l’équipe manquait simplement de rythme pour aller chercher mieux et se rapprocher des points.

"Je me suis retrouvé un peu coincé au départ, dans le premier tour, mais après ça, j’ai réussi quelques dépassements et j’ai rattrapé un peu de retard. Le problème, c’est qu’au final, il est difficile de dépasser, et même si nous avions du rythme, nous étions un peu à la traîne pour ce qui est des places dans les points" déplore Bearman.

"J’étais satisfait de la voiture et de la façon dont j’ai mené la course, je pense que j’ai très bien piloté. Il nous faut encore quelques dixièmes par tour, alors voyons ce que nous pourrons faire lors de la prochaine série de trois courses."

Esteban Ocon a fini la course juste derrière son équipier et déplore le fait qu’il n’ait pas pu lutter avec un package moins évolué. Le fait d’avoir eu deux spécifications n’a pas aidé l’équipe au fil du week-end.

"Le départ a été très bon, j’ai surpris Nico et Ollie et j’ai progressé. et nous avons mis à profit ce que nous faisons habituellement : un bon départ et de bons premiers tours. Après cela, impossible de pousser car je surchauffais et c’est quelque chose que n’avait pas Ollie avec les évolutions" regrette Ocon auprès de Canal+.

"C’était mieux de son côté et j’ai hâte de voir à Austin, quand on aura les mêmes voitures, si on peut performer un cran au dessus et aller dans le top 10. J’ai vu le top 10 longtemps mais ça n’a pas fonctionné."

"Nous avons simplement manqué de rythme, et c’était le maximum que nous pouvions faire ; nous avons donc beaucoup de choses à analyser. Ça a été difficile tout le week-end : je n’ai aucune adhérence et je glisse."

"Quand on n’a pas l’adhérence nécessaire pour attaquer sur un circuit comme celui-ci, il est difficile d’obtenir un résultat correct. Il y a tout de même eu quelques points positifs, et nous devons nous en servir pour la prochaine série de trois courses."

Le moment le plus palpitant a été la bataille contre Bearman, mais il reconnait qu’il ne pouvait rien faire car les stratégies et les voitures étaient différentes.

"On est restés professionnels, on a fait une bonne bataille, mais à ce moment de la course il va une seconde plus vite, donc je ne peux rien faire. Le week-end ça a été une galère avec les pneus, et c’était galère."