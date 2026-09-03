Williams F1 s’inquiète de ’la gestion de l’énergie’ sur le circuit de Monza

Williams F1 arrive à Monza avec la volonté d’oublier la précédente manche lors du Grand Prix d’Italie, la course précédente s’étant soldée par un accrochage entre ses pilotes, Carlos Sainz et Alex Albon. Mais le team, qui amènera une FW48 entièrement revue dans deux courses, aimerait aussi limiter les problèmes en attendant l’arrivée de cette nouvelle itération, qui sera drastiquement différente et porte les espoirs de la structure pour la suite de l’année.

En amont du Grand Prix d’Italie 2026, Paul Williams, ingénieur de piste en chef, partage ses réflexions sur les facteurs techniques clés qui façonneront le week-end, notamment autour de la gestion de la voiture et de son moteur.

"Des lignes droites longues et des chicanes lentes signifient que les écuries utiliseront la configuration à la traînée la plus faible de la saison. Avec si peu de zones de freinage pour récupérer de l’énergie, la gestion du déploiement de la puissance tout au long du tour devient cruciale, et avec les voitures de 2026, nous pourrions voir l’aspiration utilisée comme une tactique importante" note Williams.

"De puissants freinages dans des chicanes lentes mettent l’accent sur la stabilité au freinage et la motricité, l’utilisation agressive des vibreurs dans les deux premières chicanes étant essentielle pour obtenir un temps au tour rapide."

"La préparation des pneumatiques a historiquement été difficile, en particulier la montée en température des pneus avant, un défi qui s’ajoute aux exigences de gestion de l’énergie."

Après deux courses faciles à gérer sur le plan de l’énergie, Monza sera d’un autre niveau, car la puissance nécessaire sur l’ensemble du tour compliquera certainement le déploiement d’énergie.

"Monza sera un circuit exigeant pour la gestion de l’énergie sous la réglementation 2026. Le déploiement sera très limité, et la sensibilité à l’énergie compte parmi les plus élevées de la saison. Les opportunités de récupération sont limitées, et pour minimiser le "super clip", les limites de récupération de la FIA sont les plus basses de la saison."

"Pour les performances à faible quantité de carburant, le tour de sortie sera critique non seulement pour la préparation des pneus, mais aussi pour la préparation de la batterie avant le long lancer jusqu’au virage 1. Quatre zones SLM ont été ajoutées pour 2026, toutes restant actives sous la pluie, bien qu’avec des points d’activation retardés."

Les pneumatiques ne sont pas trop inquiétants sur ce circuit, où leur dégradation est limitée par les longues lignes droites : "Pirelli a sélectionné l’allocation de composés la plus tendre, adaptée à une piste à très faible densité d’énergie latérale."

"Le circuit est très fluide et présente le biais de charge sur le côté gauche le plus élevé de la saison. Malgré une faible énergie en virage, la préparation délicate des pneus peut être surmontée dans les longues lignes droites grâce à de forts zigzags en qualifications."

"Durant le Grand Prix, les longues lignes droites donnent aux pneus l’occasion de refroidir et de se réinitialiser entre les enchaînements de virages. Le principal facteur limitant sera l’usure du côté gauche du pneu."

La stratégie ne devrait as être difficile à déterminer, mais certains événements inattendus pourraient soudainement offrir des opportunités en course, durant laquelle les dépassements sont d’ordinaire difficiles.

"La course devrait comporter un arrêt unique, il faut donc s’attendre à ce que la plupart des écuries conservent cinq trains de pneus tendres pour les qualifications, en gardant un médium et un dur pour le Grand Prix. Tous les pneus sont utilisables en course, et les écuries consacreront des relais longs à la compréhension de la hiérarchie entre tendres, médiums et durs."

"Dépasser une seule voiture est facile à Monza, mais le tracé est propice à la formation de trains de voitures, ce qui rend le rythme en qualifications tout aussi gratifiant que le rythme en course. La probabilité de voiture de sécurité s’élève à 40 %, celle de voiture de sécurité virtuelle à 30 %, bien que les trois dernières courses à Monza se soient déroulées sans incident."