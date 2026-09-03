Vasseur révèle comment Ferrari a géré la tension entre Hamilton et Leclerc

Que s’est-il passé chez Ferrari après la course de Zandvoort dans les coulisses de l’usine de Maranello ? Les tensions entre Lewis Hamilton, Charles Leclerc et l’équipe suite à une mauvaise gestion de la position des monoplaces en piste a fait beaucoup parler dans les médias. Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, a tenu à tout ce que soit remis à plat avec ses pilotes afin d’aborder Monza avec une plus grande sérénité.

Leclerc avait clairement été accusé par son équipier et par la plupart des observateurs de la F1 d’avoir fait perdre du temps inutilement à son équipier en course, le privant potentiellement de quelques tours supplémentaires pour aller attaquer George Russell pour le podium du Grand Prix des Pays-Bas.

Hamilton lui-même avait manifesté une frustration extrême à la radio et lors de son debriefing à chaud après la course avec les médias. Le Britannique avait pointé du doigt la gestion impeccable des consignes chez les rivaux directs, Mercedes F1, pour montrer que la Scuderia devait commencer à agir autrement.

Comment Vasseur a-t-il donc géré cette petite crise lors de la réunion à Maranello qui a suivi la course ? Le Français ne livre pas en public de décision particulière en termes de gestion de tels cas pour le futur mais assure que tout le monde a pu s’exprimer.

"Il est toujours difficile de gérer des champions en piste, parce qu’ils sont au sommet de leurs performances et qu’ils veulent toujours gagner. Mais cela devient vraiment compliqué lorsqu’on ne peut pas discuter clairement avec ses pilotes, et ce n’est pas notre cas,"

"Le lundi matin, après la course, nous avons eu un échange d’une heure avec Hamilton et Leclerc. Nous leur avons expliqué clairement notre stratégie et les raisons pour lesquelles nous avions pris ces décisions. Puis, nous avons fait le point sur la situation en étant déjà concentrés sur Monza."

"Je préfère ce genre d’attitude plutôt que de prendre le risque que chacun garde tout pour soi et que cela finisse par entraîner un résultat bien pire."

Ne faut-il pas faire comme Hamilton l’a suggéré ? Une gestion des positions en piste à la Mercedes afin de maximiser la course de chaque pilote et, potentiellement, le résultat ? Pas de réponse sur le sujet !

N’est-il pas question d’imposer de consignes trop strictes à ses deux champions si les chances de titre ne sont pas réelles ? Concernant cette lutte, Vasseur n’abdique pas non plus mais admet être très prudent sur les chances réelles de Ferrari.

"Honnêtement, je ne sais pas quel est actuellement notre retard en termes de points sur Mercedes, et je ne veux même pas y penser, ni trop imaginer ce qui pourra se passer course après course d’ici à la fin du championnat."

"C’est un peu comme en 2024, lorsque nous ne nous battions pas pour le titre, mais que, lors des dix dernières courses, nous avions été bien meilleurs qu’en début de saison et avions refait notre retard petit à petit, jusqu’à jouer le championnat lors de la dernière course. Je dirais que nous devons faire la même chose cette saison : avant tout parvenir à progresser, à faire un meilleur travail, aussi bien dans le développement qu’en piste, afin d’être plus réguliers."

La 2e évolution moteur pour se rapprocher de Mercedes

En attendant de voir comment la Scuderia va gérer de nouvelles situations identiques en piste, tout le monde a évidemment la tête à Monza. Ferrari va franchir une nouvelle étape dans le développement de son unité de puissance 2026 à l’occasion de son Grand Prix national. La Scuderia a confirmé que sa première évolution dans le cadre du dispositif ADUO fera ses débuts à Monza, avec un gain estimé à environ 15 chevaux.

Frédéric Vasseur se montre satisfait de cette progression, tout en prévenant qu’elle ne suffira pas immédiatement à combler l’écart avec Mercedes, qui demeure important. Pour Vasseur, cette progression s’inscrit toutefois dans une logique de petits gains successifs, caractéristique de la saison 2026.

"C’est un pas dans la bonne direction et, comme nous le savons, cette année est entièrement consacrée aux petites améliorations," a expliqué le directeur de Ferrari.

Le Français a également détaillé les difficultés particulières liées au développement d’une unité de puissance pendant la saison. Les contraintes financières et le temps disponible rendent l’exercice particulièrement complexe, notamment alors que Ferrari doit continuer à faire progresser son groupe propulseur tout en travaillant sur le reste de sa monoplace.

"Développer le moteur pendant la saison, dans les contraintes de budget et de temps, est vraiment complexe," a expliqué Vasseur.

Malgré ces difficultés, Ferrari estime avoir franchi un cap avec cette nouvelle spécification. Vasseur qualifie ainsi directement l’évolution de "pas en avant," tout en refusant de présenter son arrivée à Monza comme une solution miracle.

"Nous progressons, même si nous ne nous attendons pas à pouvoir rattraper Mercedes à Monza, car l’écart est important."

"Mais l’objectif est clair : continuer à progresser, en nous concentrant sur nous-mêmes et sur ce que nous savons que nous pouvons encore faire."

Vasseur ne s’inquiète pas du plafond budgétaire

La question du développement se heurte toutefois à une autre contrainte majeure : le plafond budgétaire. Toto Wolff avait récemment estimé que Mercedes disposait d’une marge limitée pour introduire de nouvelles évolutions en raison des restrictions financières imposées aux équipes.

Interrogé sur le fait de savoir si Ferrari rencontrait le même problème, Vasseur ne s’est pas montré particulièrement préoccupé.

"Honnêtement, non. Nous sommes détendus, comme je pense que les autres équipes le sont."

"Nous ne sommes pas les seuls à apporter beaucoup de nouveautés : il suffit de regarder McLaren, par exemple."

Selon Vasseur, le principal risque pour les finances d’une écurie ne réside donc pas nécessairement dans une politique de développement particulièrement ambitieuse, mais plutôt dans l’accumulation d’accidents importants.

"Lorsque trois ou quatre situations comme celles-là commencent à se produire, la charge globale du budget qu’il faut leur consacrer devient importante."

Chaque accident majeur peut en effet contraindre une équipe à mobiliser une partie significative de ses ressources pour fabriquer des pièces de remplacement, réduisant d’autant les moyens disponibles pour poursuivre le programme de développement.

Sur le plan sportif, Vasseur refuse donc de tirer des conclusions trop ambitieuses concernant les chances de Ferrari au championnat. La Scuderia doit d’abord corriger ses propres lacunes avant de commencer à se projeter vers un éventuel objectif mondial.

"Je dirais que nous devons avant tout progresser, faire un meilleur travail, à la fois dans le développement et en piste, pour être plus constants."

Cette recherche de régularité intervient alors que McLaren vient d’enchaîner deux victoires, à Budapest puis à Zandvoort. Pour Vasseur, ces résultats ne sont pas uniquement la conséquence de la compétitivité de la MCL40 : ils mettent également en évidence les erreurs d’exécution commises récemment par Ferrari.

"McLaren a parfaitement exécuté son travail et a gagné à Budapest et en Hollande. Nous devons faire la même chose," a conclu Vasseur.