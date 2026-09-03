Aucune équipe de F1 ne vaut désormais moins que 2 milliards de dollars !

La valeur des écuries de Formule 1 a littéralement explosé en l’espace de quelques années. Alors que le championnat poursuit sa croissance commerciale et attire des investisseurs toujours plus nombreux, Stefano Domenicali estime désormais qu’aucune équipe du plateau ne vaut moins de 2 milliards de dollars. Le PDG de la F1 considère parallèlement qu’une douzième écurie n’aura pas sa place dans le championnat à moyen terme, malgré l’intérêt persistant de plusieurs candidats potentiels.

À l’approche du Grand Prix d’Italie, Domenicali s’est confié au Corriere della Sera sur l’évolution spectaculaire de la discipline, tant sur le plan économique que démographique. Le dirigeant italien souligne notamment la fréquentation toujours plus importante enregistrée autour du monde.

"Nous enregistrons des chiffres records sur presque chaque manche."

Cette croissance ne se limite toutefois pas au nombre de spectateurs présents dans les tribunes. Domenicali observe également une évolution du profil du public, avec une expérience du Grand Prix qui dépasse désormais largement le seul spectacle proposé en piste.

"Les spectateurs ont évolué : l’accent est évidemment mis sur l’amour des voitures, mais dans un contexte plus large."

"La Formule 1 s’appuie ainsi de plus en plus sur des activités organisées autour des Grands Prix, notamment les concerts et les rencontres avec les pilotes, tandis que la discipline séduit un public de plus en plus jeune."

Les écuries valent désormais plusieurs milliards

Cette transformation du championnat a également entraîné une envolée spectaculaire de la valeur financière des équipes. Interrogé sur le montant nécessaire pour acheter une écurie de Formule 1 aujourd’hui, Domenicali donne une estimation qui illustre l’ampleur du changement intervenu en une décennie.

"Pour une petite équipe, il faut au moins 2 milliards. Pour les équipes de taille moyenne à grande, il faut au moins 4 à 6 milliards."

Une situation qui contraste radicalement avec celle qui prévalait il y a seulement dix ans, lorsque certaines écuries étaient confrontées à de graves difficultés financières et pouvaient être reprises pour une somme symbolique.

"Il y a dix ans, certaines équipes étaient parfois cédées pour un euro."

La hausse spectaculaire de la valeur des structures explique évidemment l’intérêt grandissant d’investisseurs souhaitant rejoindre la Formule 1. Malgré cela, Domenicali ne voit pas la nécessité d’augmenter prochainement le nombre d’écuries présentes sur la grille.

Le championnat compte actuellement 11 équipes, soit 22 monoplaces, et le dirigeant italien estime que cette configuration devrait rester en place dans un avenir proche.

"À moyen terme, il n’y a pas de place. L’avenir reste à voir. Mais je ne pense pas que ce soit un problème majeur au cours des cinq prochaines années."

De quoi fermer définitivement la piste BYD ? Au moins pour le court terme selon Domenicali mais la FIA pourrait lancer un appel d’offres en forme de bras de fer comme elle avait réussi à le faire pour Andretti, devenue ensuite Cadillac F1.

Une F1 qui veut attirer toujours plus de jeunes

Au-delà de sa croissance économique, la Formule 1 cherche également à poursuivre sa transformation démographique. La discipline s’efforce notamment de séduire un public plus jeune et plus diversifié, avec des partenariats commerciaux qui dépassent largement l’univers traditionnel du sport automobile.

Les accords conclus avec Lego et Disney s’inscrivent notamment dans cette stratégie visant à rendre la F1 accessible à de nouvelles générations et à toucher des audiences différentes.

Domenicali assume cette évolution et affirme ne pas vouloir se laisser détourner par les polémiques qu’il considère comme secondaires face à l’évolution globale de la discipline.

"Je ne me soucie pas des petites controverses, je regarde l’image dans son ensemble."

Cette stratégie d’expansion concerne également les différents marchés géographiques. Les États-Unis occupent désormais une place centrale dans le développement commercial de la Formule 1 et font, selon Domenicali, partie des marchés les plus importants du championnat.

"Les États-Unis font certainement partie des marchés leaders. Mais l’Europe, qui constitue le cœur historique de la discipline, connaît elle aussi un regain de dynamisme. La Chine demeure parallèlement une cible majeure pour la croissance future de la Formule 1."

Domenicali affiche notamment une ambition spectaculaire pour le Grand Prix de Shanghai, avec un objectif de fréquentation particulièrement élevé dans les prochaines années.

"Nous avons un plan pour amener un million de personnes au Grand Prix de Shanghai d’ici quatre ans. Nous devons toujours voir grand."

La F1 est devenue bien plus qu’un sport

Pour Domenicali, l’évolution de la Formule 1 ne se mesure donc plus uniquement à travers les audiences télévisées, la fréquentation des circuits ou les revenus générés par les équipes. L’influence économique de la discipline s’étend désormais à de nombreux secteurs et dépasse largement le cadre des promoteurs de Grands Prix et des écuries.

Cette transformation conduit le patron de la F1 à considérer le championnat comme une véritable puissance économique et politique.

"La F1 est devenue bien plus qu’un sport. L’évolution de la discipline est telle qu’elle possède une influence qui dépasse désormais largement le seul terrain sportif. C’est une entité économique et politique très importante."