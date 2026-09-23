Barrichello fait son retour à 54 ans même s’il admet ’avoir déjà perdu 3 ou 4 vies’

À 54 ans, Rubens Barrichello n’a visiblement rien perdu de son envie de compétition. L’ancien pilote Ferrari et Brawn GP a renoué avec la compétition internationale de karting au Mans, près d’une décennie après sa dernière apparition à ce niveau, en participant à l’épreuve FIA Karting avec BirelART. Une nouvelle aventure qui s’est conclue par une 15e place en finale de la catégorie KZ2 Masters, mais surtout par la confirmation d’une passion toujours intacte pour la course automobile.

Barrichello a participé à l’épreuve avec BirelART et effectué son retour dans une compétition internationale de karting environ dix ans après sa précédente apparition à ce niveau.

Interrogé dans le paddock sur les raisons de cette nouvelle participation, le Brésilien n’a pas caché ce qui continue de l’animer.

"Je suis animé par la vitesse et l’odeur de l’essence," a déclaré Barrichello.

Cette présence au Mans était également liée au projet de Barrichello développé avec BirelART. Le Brésilien s’est montré particulièrement fier de voir son nom associé à ce kart et au travail réalisé autour de celui-ci.

"Je suis vraiment heureux de voir mon nom sur un kart BirelART et très fier de ce travail et de ce projet," avait-il déclaré avant l’épreuve.

Cette passion toujours intacte pour la compétition s’accompagne également d’un regard porté sur son passé en Formule 1, et notamment sur ses six saisons passées chez Ferrari aux côtés de Michael Schumacher.

Le Brésilien conserve une profonde considération pour son ancien équipier, dont la place dans l’histoire de la Formule 1 reste selon lui essentielle.

"Il est trop important pour la Formule 1," a déclaré Barrichello lorsqu’il a été interrogé sur Schumacher. "Nous devrions nous en souvenir chaque jour."

Barrichello garde par ailleurs un souvenir particulièrement positif de cette période passée au sein de la Scuderia.

"Nos six années en rouge ont été merveilleuses. À l’époque, si l’aérodynamique ne fonctionnait pas, nous ne rejetions la faute sur personne."

"Nous perdions et nous gagnions ensemble."

Le Brésilien a également voulu remettre en perspective l’idée selon laquelle Schumacher aurait, à lui seul, façonné les succès de Ferrari durant cette période.

"Quiconque dit que Schumacher triomphait et que Barrichello ne faisait rien n’a rien compris," a-t-il lancé. "Je participais moi aussi au développement de la voiture."

Barrichello assure d’ailleurs avoir été reconnu directement par Schumacher pour son implication dans le développement de la monoplace.

"J’ai souvent entendu Michael dire : ’Rubens décide’."

L’ancien pilote Ferrari a également évoqué les importantes alertes auxquelles il a été confronté depuis la fin de sa carrière en Formule 1. Malgré ces épisodes, son regard sur la vie demeure résolument positif.

Barrichello a notamment fait référence à une expression populaire brésilienne pour évoquer les épreuves qu’il a traversées.

"Au Brésil, nous disons que certaines personnes sont comme des chats et ont sept vies," a-t-il souri.

Le Brésilien a ensuite précisé le nombre de vies qu’il estime avoir déjà consommées, en faisant notamment référence à son accident d’Imola en 1994.

"J’en ai perdu trois ou quatre. J’ai été victime d’un accident vasculaire cérébral en 2018 et de cet accident à Imola," a-t-il ajouté, en évoquant également son spectaculaire accident du Grand Prix de Saint-Marin 1994.

Malgré ces épreuves, Barrichello mesure pleinement la chance d’être toujours présent et de pouvoir continuer à vivre sa passion pour la course.

"Je remercie Dieu d’être encore ici."