Williams F1 s’attend ’sur le papier’ à un bon Grand Prix de Las Vegas

Alex Albon espère avoir bien préparé le Grand Prix de Las Vegas, 22e manche de la saison 2025 de Formule 1. Le pilote Williams F1 explique avoir beaucoup roulé dans le simulateur pour comprendre les difficultés du circuit du Strip.

Mais il reconnait aussi que le programme 2026 prend beaucoup de temps et que tout n’a pas été réglé dans le simulateur avant Las Vegas, même si la course pourrait lui sourire, en tout cas sur le papier.

"On a fait beaucoup de simulateur, mais plus sur la voiture de l’an prochain que sur l’actuelle. Ceci dit, cette course pourrait être bonne pour nous. Ce n’était pas fantastique dans le simulateur mais sur le papier, cette course pourrait être bonne pour nous" a déclaré Albon.

"Cette piste tourne autour de la température de l’asphalte, puisqu’on est dans le désert en hiver, il y a des longues lignes droites qui refroidissent les pneus. Ce n’est pas facile, on a toujours eu des problèmes ici et on va mettre l’accent sur les pneus ce week-end."

"Au fil de l’année, on a réalisé qu’on était de plus en plus efficaces sur la phase de chauffe. Il faudra bien gérer les pneus ce week-end, et il est clair que dès le premier run, on aura des tests à faire pour évaluer les pneus pour le week-end."

Au moment de tirer un bilan de la saison, le Thaïlandais reste globalement positif, même si la deuxième moitié de saison est difficile après l’arrêt complet du développement, ce qui était prévu de longue date.

"On est très heureux de l’année, on a été plutôt constants. Pas trop sur les dernières courses mais on sait pourquoi, et on était de retour dans un bon rythme au Brésil. C’était serré dans le peloton, on a mené cette bataille et c’était bien, et on espère pouvoir progresser l’année prochaine."

Carlos Sainz confirme que dans les faits, Las Vegas pourrait sourire à Williams, si l’équipe exploite son potentiel : "Sur le papier, ce devrait être une bonne piste pour nous, j’ai toujours été rapide ici donc je suis impatient."

"Mais dans le même temps, sur le papier également, vu qu’il fait froid et qu’il est difficile de faire fonctionner les pneus, cela fera ressortir nos plus grosses faibles en qualifications et ça compensera."

"Je suis sûr qu’avec des pneus bien gérés nous serons rapides, mais tout dépendra de cela. Il faut être fort sur les freins, freiner tardivement pour stopper la voiture et bien sortir des virages. C’est pour ça que ça me réussit, et aussi parce que j’aime les circuits urbains, et courir entre deux murs."

L’Espagnol est heureux de voir que la manche de Las Vegas a adapté son spectacle hors piste, après une première année dont la cérémonie d’ouverture avait été moquée pour sa grandiloquence : "C’est un endroit qui a été beaucoup critiqué lors de la première édition."

"Parfois, un sport essaie trop de s’adapter à l’ambiance générale, je pense qu’on en a trop fait lors de la première année, mais je suis plus à l’aise depuis l’an dernier à l’idée de venir ici. C’est un circuit qui pourrait devenir un classique car il produit de belles courses et au final, c’est ce dont nous avons besoin."