Domenicali ne veut pas écarter une surprise Verstappen pour le titre

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, insiste sur le fait que Max Verstappen reste un véritable prétendant au titre, même si le Néerlandais arrive à Las Vegas avec la possibilité d’une élimination mathématique.

Des tempêtes inhabituelles ont frappé la ville mercredi, le service météorologique national ayant signalé environ 20 mm de pluie dans toute la région et jusqu’à 10 mm dans certaines parties en une demi-heure.

Les eaux de crue ont brièvement recouvert certaines parties du Strip et des infrastructures du circuit.

"Les responsables sont convaincus que la situation va se stabiliser, il y aura encore des averses mais plus rien d’inquiétant," assure Domenicali dans le paddock ajoutant que son équipe s’attend "à ce que la course nocturne de samedi se déroule comme prévu et reste un moment fort avec des voitures filant à toute allure à travers une mer de lumières."

Malheureusement pour le sport, cette course pourrait aussi assurer le titre pilotes à McLaren F1 si Max Verstappen perd neuf points ou plus sur Lando Norris.

"Si l’histoire de ce sport a montré quelque chose, c’est que tout est possible," sourit Domenicali.

"Je pense vraiment que Max a encore une chance de remporter le titre mondial. Je lui ai dit après la course au Brésil. Il reste encore trois courses à disputer, plus une course sprint. Il y a encore beaucoup de points à gagner. Si je ne croyais pas que c’était possible, je ne lui aurais pas dit cela."

L’Italien a cité l’année 2007, lorsqu’il était directeur sportif chez Ferrari, comme preuve.

"Nous étions loin derrière avec Kimi Raikkonen par rapport à Lewis Hamilton à deux courses de la fin. En Chine, Lewis est sorti de la piste dans la voie des stands, vous vous souvenez ? Personne ne pensait qu’une telle chose pouvait arriver, et finalement, Kimi est devenu champion avec un point d’avance."

Il conclut en soulignant que "des choses folles similaires peuvent encore se produire cette saison, en particulier sur un circuit urbain comme celui de Las Vegas."