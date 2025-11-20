Bortoleto ne veut pas ’perdre une opportunité de points’ à Las Vegas

Gabriel Bortoleto veut effacer la déception de sa course à domicile il y a deux semaines, marquée par deux accidents dont un énorme pendant le Sprint. Le pilote Sauber F1 veut rebondir à Las Vegas ce week-end, même si le Grand Prix s’annonce délicat.

L’équipe suisse a affiché un bon niveau de résultat récemment, et il espère que ce sera de nouveau le cas, même s’il a remarqué que placer les deux pilotes au même niveau sur un même week-end n’est pas simple.

"C’est bien d’avoir pu marquer des points. C’était peu, j’ai marqué un point au Mexique et Nico en a inscrit deux au Brésil, mais ça compte. Les performances sont très serrées en milieu de peloton et il était difficile de mettre les deux voitures dans le top 10" a déclaré Bortoleto.

"Le Brésil a été décevant car je n’ai pas pu disputer la qualification après mon accident dans le Sprint, mais c’est la course, on a surement perdu une opportunité de points car je pense qu’on avait le moyen d’être rapides, mais c’est comme ça, je me concentre sur Las Vegas."

Heureusement, le Brésilien n’a pas eu de séquelles de son énorme accident : "Non, je dois dire que j’ai été très chanceux. J’ai eu quelques douleurs dans la jambe, un peu, et c’est parti après un ou deux jours."

Il explique que les causes de l’accident étaient nombreuses, et il est philosophe après ce lourd incident : "C’était un ensemble de choses. Quand j’ai freiné, le DRS était en train de se fermer, il n’avait pas terminé, et les roues arrière se sont bloquées."

"Et il y a des bosses, donc quand j’ai freiné, je suis passé sur une bosse, l’arrière s’est complètement bloqué et je suis parti en tête-à-queue vers le mur intérieur. Mais j’apprends, je sais quoi faire si je dois faire un dive bomb l’an prochain à Sao Paulo !"

Il espère saisir une opportunité en course si les choses sont délicates : "J’étais déjà prêt à ça le dimanche au Brésil, mais ça n’a pas duré longtemps. Je passe à autre chose, c’est un nouveau week-end pour moi, la première fois que je cours à Las Vegas et je suis prêt à tout donner"

"On s’est bien préparés dans le simulateur, on n’a pas parcouru la piste à pied car il pleut et ça ne semblait pas être une bonne idée de sortir. Mais j’ai clairement fait beaucoup de préparation pour ce nouveau circuit et ça semble bien."

Max Verstappen a récemment révélé dans un podcast avec Bortoleto qu’il avait conseillé à Jonathan Wheatley, à l’époque cadre de Red Bull devenu aujourd’hui directeur de Sauber, de garder un oeil sur Bortoleto et ses performances.

"C’est génial, ce n’est pas nouveau que j’ai une très bonne relation avec lui. Max m’a toujours beaucoup soutenu dans les séries juniors, mais il a toujours été très réaliste avec moi aussi."

"Je ne lui ai jamais demandé de faire quoi que ce soit pour moi, je lui ai demandé beaucoup de conseils pour mon avenir et les décisions que je voulais prendre, où aller, les opportunités qui s’offraient à moi."

"Je lui ai demandé ’qu’en penses-tu ? Où devrais-je aller, ici ou là-bas ?’ et il m’aidait à prendre ces décisions. Je savais qu’il avait parlé avec Red Bull, mais je ne savais pas quand exactement. Quand il l’a dit dans le podcast, je me suis dit ’OK, c’est sympa de sa part d’avoir fait ça à l’époque’."

"Mais oui, même Jonathan a dit que plusieurs fois avant qu’ils me signent ici, Max lui a dit ’garde un œil sur ce gars, il peut être très bon en Formule 1’. Je ne veux pas en dire trop, laissez-le vous le dire. Mais c’est vraiment très gentil de sa part d’avoir fait ça."