Williams F1 ’a beaucoup appris’ sur sa FW47 et veut en profiter à Las Vegas

L’équipe Williams F1 ne sait pas à quoi s’attendre pour cette fin de saison, avec une FW47 qui n’a pas reçu d’évolutions depuis de nombreux mois et qui, récemment, n’a pas réussi à lutter pour les points. Heureusement, la cinquième place semble quasiment assurée face à Racing Bulls, qui pointe à une trentaine de points.

Alors que la livrée sera spéciale avec une couleur noire en fond, Alex Albon espère toutefois tirer son épingle du jeu et aimerait réussir à progresser en exploitant mieux la monoplace que lors des dernières courses, où on l’a vu en difficulté, notamment en qualifications.

"C’est formidable d’être de retour à Las Vegas pour la troisième fois. Nous avons travaillé d’arrache-pied sur le simulateur et participé à des débriefings techniques afin de nous préparer pour le triplé de courses et de trouver des solutions aux problèmes récents, afin d’être en bonne position pour marquer des points ce week-end" a déclaré Albon.

"Vegas devrait être un bon circuit pour nous, avec ses longues lignes droites et ses vitesses élevées, mais les températures plus basses et les conditions de piste nous obligeront à tirer le meilleur parti de la voiture dès le début des séances d’essais. Voyons ce que la semaine nous réserve !"

De son côté, Carlos Sainz est convaincu que Williams peut réussir à Las Vegas car l’équipe a tiré des leçons de ses courses récentes et de leur difficulté : "J’ai hâte d’être à Las Vegas ce week-end ! Nous avons beaucoup appris sur la voiture et, sur le papier, nous devrions être rapides dans ces rues, donc je suis impatient de voir où nous nous situons."

"Ce week-end, tout tournera autour des pneus, nous ferons donc de notre mieux pour nous préparer à une course solide et sans accroc. Rouler sur le célèbre Strip de Las Vegas est une expérience unique, j’ai donc hâte de courir sous les projecteurs et de donner à nos fans une raison de se réjouir."