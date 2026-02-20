Lindblad est ’fatigué’ mais Racing Bulls a ’beaucoup à analyser’ après une longue journée

Arvid Lindblad est un débutant en F1, mais il arrivera avec une belle préparation à Melbourne pour sa première course en Formule 1. Rien que ce vendredi, le nouveau pilote Racing Bulls a bouclé 165 tours du circuit de Bahreïn, soit 893 kilomètres en une journée.

Le jeune Britannique admet avoir été fatigué par cette journée mais se félicite d’avoir pu engranger énormément de connaissances pour finir sa préparation en vue du Grand Prix d’Australie.

"J’ai eu une semaine très productive et j’ai bouclé 165 tours aujourd’hui, donc je peux dire que je suis assez fatigué maintenant. Les séances se sont très bien déroulées et nous avons eu une bonne stabilité tout au long" a déclaré Lindblad après cette longue journée.

"Nous avons suivi le programme sans encombre, y compris les simulations de qualification et une simulation complète de course. Il y a beaucoup à analyser au cours des deux prochains jours, mais dans l’ensemble, c’est très positif. Un grand merci à l’équipe pour tout son travail acharné cette semaine. J’ai vraiment hâte d’être à Melbourne."

Liam Lawson n’était pas au volant ce vendredi, mais il a pu faire le bilan de son apprentissage de la VCARB 03 : "C’est encore très tôt, les voitures sont très différentes à piloter, donc c’est un gros défi, mais jusqu’ici ça va."

"L’important sera la fiabilité, et il faudra finir des courses. Ici, on avait des plans de simulations de course, et c’était déjà une réussite de les boucler, car ces voitures sont difficiles. Mais jusqu’ici, ça va, mais c’est difficile à savoir en termes de performance."

Le Néo-Zélandais est satisfait du programme accompli par Racing Bulls, qui a été la deuxième équipe la plus productive en piste cette semaine à Sakhir : "Cette semaine a été très encourageante, nous avons appris chaque jour de nouvelles choses sur la voiture."

"Les essais de cette saison se sont avérés plus importants que jamais, c’est donc formidable de constater les progrès que nous avons accomplis en si peu de temps. Cela a été un défi de taille, mais la fiabilité a été au rendez-vous, nous nous sentons donc prêts, en tant qu’équipe, à présenter notre package à Melbourne."

Alan Permane, le team principal de Racing Bulls, tire un bilan positif de la semaine écoulée, et plus globalement de la préparation de la structure de Faenza, qui a notamment réussi à accumuler plus de kilomètres que Red Bull.

"Nous avons passé trois jours très positifs ici à Bahreïn. La semaine dernière a été productive et cette semaine a été encore meilleure" a déclaré Permane, qui a ensuite détaillé les enseignements de l’intersaison.

"Nous avons beaucoup appris sur la voiture et le groupe motopropulseur, qui ont tous deux fonctionné de manière fiable toute la semaine. Nous avons rencontré quelques problèmes mineurs, mais rien qui ne nous affectera une fois à Melbourne. Liam et Arvid améliorent rapidement leurs performances et se familiarisent avec la voiture."

"Au cours des deux derniers jours, nous avons également effectué quelques essais de qualification en roulant avec moins de carburant afin de voir comment la voiture se comporte à la limite, ce qui nous a beaucoup appris sur les besoins de la voiture sur ce circuit spécifique."

"Nous emporterons bien sûr ces enseignements avec nous à Melbourne et à Shanghai. Nous avons également réalisé deux simulations de course cette semaine. La voiture continuera d’évoluer rapidement et les premières nouvelles pièces arriveront en Australie."

"Ce que nous voyons ici changera rapidement et nous continuerons d’améliorer les performances course après course. Les deux semaines d’essais à Bahreïn se sont avérées inestimables pour donner à l’équipe une idée plus précise de ce à quoi s’attendre avant la première course et nous nous sentons aussi prêts que possible pour Melbourne."