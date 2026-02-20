McLaren F1 : fiabilité confirmée pour la MCL40 mais performance à confirmer

McLaren F1 a bouclé ce vendredi sa préparation hivernale à Bahreïn complétant 113 tours entre Oscar Piastri le matin et Lando Norris l’après-midi. Ces sessions ont permis de collecter des informations précieuses sur la MCL40, en particulier sur la configuration, la fiabilité et l’exploitation des nouvelles motorisations.

Oscar Piastri, aligné sur la session matinale, a bouclé 66 tours (357 km) avec un meilleur chrono en 1’34’’352, se classant 11e de la journée. Le jeune pilote australien tire un bilan positif.

"Les essais sont terminés. Trois jours très productifs cette semaine à Bahreïn, et neuf jours au total avant le début de la saison. Nous avons énormément appris sur ces nouvelles voitures, donc je me sens prêt pour Melbourne."

"Il reste beaucoup à découvrir lors des premières séances d’essais libres avant le départ, mais nous avons bien suivi nos plans de test et fait de bons progrès dans l’ensemble. Merci à toute l’équipe pour tout le travail fourni, c’est un énorme effort. Prochaine étape : Melbourne, ma course à domicile. C’est toujours génial de rouler chez soi, je suis donc impatient de reprendre la piste et de piloter la MCL40 en course."

Interrogé sur son moral avant l’Australie, Piastri se montre mesuré.

"Nous devenons probablement un peu plus optimistes. Nous avons de bonnes idées et une bonne direction. Les essais se sont bien déroulés pour nous. Nous avons pu enchaîner beaucoup de tours et apprendre beaucoup de choses, bonnes et mauvaises. Je ne dirais pas que nous menons le peloton, mais il semble que nous ne sommes pas trop mal placés."

Sur les départs, le pilote McLaren estime qu’il y a encore beaucoup à apprendre avec la nouvelle motorisation Mercedes.

"Je pensais que le mien hier n’était pas trop mal. J’étais dernier mais j’ai dépassé environ quatre voitures. Tout est encore très aléatoire pour le moment. Nous apprenons tous ce qui fait un bon départ et ce qui fait un mauvais départ. Les écueils sont nombreux si vous vous mettez en difficulté."

"Gérer la puissance et la procédure est un défi, surtout avec le MGU-K qui intervient à un certain moment. Les départs sont plus complexes que l’an dernier sous tous les angles."

"Je pense que nous verrons des départs similaires lors des premières courses, mais cela devrait rapidement converger pour ceux qui sont du mauvais côté de la courbe."

Norris : un contretemps maîtrisé

Lando Norris, qui a bouclé 47 tours (254 km) avec un meilleur temps en 1’32’’871, résume son dernier jour qui n’a pas été sans souci.

"Une bonne dernière journée à Bahreïn. Nous avons rencontré un petit problème de châssis à la pause déjeuner, ce qui a retardé notre après-midi. Nous n’avons donc pas pu effectuer la simulation de course complète prévue, mais nous avons tout de même eu du temps précieux sur la piste, notamment avec le départ d’entraînement à la fin. Dans l’ensemble, ces neuf jours d’essais ont été solides, et nous avons beaucoup appris sur les nouvelles voitures et comment tirer le meilleur parti des motorisations."

"Un énorme merci à toute l’équipe pour le travail fourni, cela nous a permis d’être bien préparés pour l’Australie. Je suis impatient de commencer la saison."

Stella : fiabilité confirmée et perspectives claires

Le directeur de l’équipe, Andrea Stella, tire le bilan global des essais.

"Suite à la fin des essais hivernaux à Bahreïn, nous sommes encouragés par la fiabilité de la MCL40 et l’étendue des enseignements recueillis à chaque tour. Nous avons validé tous les points de notre programme de tests et la fonctionnalité de base de la voiture tout en permettant des longs relais et une familiarisation systématique avec la configuration, l’aérodynamique, les pneus et la maximisation de l’unité de puissance. Chaque jour nous avons pu ajouter de la performance, ce qui est encourageant, et nous avons désormais une vision claire du potentiel de la voiture à l’aube de la nouvelle ère de la Formule 1."

"Le rôle du pilote sous la nouvelle réglementation est encore plus exigeant, et nous nous engageons à fournir à Lando et Oscar tous les outils nécessaires pour extraire la performance maximale. Ils auront plus de responsabilités pour gérer la motorisation sans compromettre le chrono ou la stratégie de course, et nous continuerons à collaborer étroitement avec Mercedes HPP pour approfondir la compréhension et les outils de gestion moteur."

"Ces neuf jours d’essais à Barcelone et à Bahreïn ont validé notre programme et mis en évidence des priorités claires pour l’apprentissage et le développement. Nous continuerons à travailler dessus avec l’équipe de Woking afin de préparer le premier week-end de course de la saison. Il reste encore beaucoup à apprendre et nous continuerons à développer la voiture pour améliorer notre compétitivité. Merci à tous chez McLaren pour leur excellent travail jusqu’à présent. Maintenant, place à la course."