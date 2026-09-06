Williams F1 passe à côté des points à Monza, un rythme de course enfin encourageant

Williams n’a pas réussi à inscrire de points lors du Grand Prix d’Italie, mais l’écurie britannique quitte Monza avec un bilan plus encourageant que ne le laisse penser le classement final. Carlos Sainz a terminé 13e après s’être élancé de la même position, tandis qu’Alex Albon a remonté trois places pour prendre la 17e place. Le rythme de course et l’exécution stratégique ont néanmoins offert quelques motifs de satisfaction, alors que Williams se tourne déjà vers le prochain rendez-vous à Madrid.

Carlos Sainz, parti depuis la 13e position, a finalement conservé ce classement à l’arrivée. L’Espagnol a d’abord tenu à souligner le bon déroulement du week-end tout en ayant une pensée pour Charles Leclerc, victime d’un important accident en début de course.

"Tout d’abord, je suis heureux de voir que Charles est indemne après un accident aussi violent. De notre côté, nous avons bien exécuté notre course aujourd’hui et réalisé un week-end globalement solide compte tenu de nos limitations."

Sainz estime notamment que Williams a réussi à tirer le meilleur parti de ses possibilités dès les qualifications avant de confirmer un rythme satisfaisant en course.

"Nous avons réalisé de bonnes qualifications hier et pris un bon départ, avec un bon rythme de course aujourd’hui."

L’Espagnol met également en avant le choix stratégique effectué lors de la période de voiture de sécurité virtuelle, qui a permis à Williams de gagner une position sur Esteban Ocon grâce à un arrêt aux stands particulièrement efficace.

"Nous nous sommes arrêtés sous voiture de sécurité virtuelle, ce qui nous a permis de passer devant Ocon grâce à un excellent arrêt de nos mécaniciens, et notre bon rythme nous a permis de chasser Bearman à la fin."

Sainz a ainsi réussi à prendre le dessus sur la Haas d’Ollie Bearman dans les dernières phases du Grand Prix pour conclure son épreuve en 13e position. Il est désormais déjà tourné vers le prochain rendez-vous du calendrier.

"Maintenant, j’attends avec impatience Madrid, chez moi, le week-end prochain."

Alex Albon avait pour sa part dû composer avec une situation plus délicate puisqu’il s’était élancé depuis la 20e position. Le Thaïlandais a tenté un pari stratégique après l’interruption de la course, en choisissant de rester en piste avec un seul train de pneus durs.

"Nous avons essayé d’aller le plus loin possible et de terminer avec un seul train de pneus durs après le drapeau rouge, mais inévitablement, nous avons connu de la dégradation vers la fin de la course."

Malgré cette dégradation, Albon estime que le choix méritait d’être tenté compte tenu de la situation dans laquelle se trouvait Williams.

"Cela valait le coup de tenter le pari. Notre rythme de course était le meilleur que nous ayons eu depuis un certain temps, grâce au fait que nous avons utilisé une nouvelle unité de puissance ce week-end."

"Mais cela montre aussi ce que nous avons réellement sous nos pieds et ce que nous devons faire pour arriver là où nous voulons être."

Albon reconnaît également que l’écurie devra analyser son approche stratégique afin d’identifier d’éventuelles erreurs ou opportunités manquées.

"Nous devons revoir la stratégie d’aujourd’hui et voir ce que nous aurions pu faire différemment."

"Nous avons réalisé une course correcte, mais il y a toujours des choses à améliorer."

Williams n’a désormais plus beaucoup de temps pour analyser son Grand Prix d’Italie avant de prendre la direction de l’Espagne. Le circuit de Madrid représentera un défi radicalement différent de Monza et pourrait donc modifier sensiblement la hiérarchie entre les différentes monoplaces.

Albon sait que Williams devra s’adapter rapidement à ce nouvel environnement.

"Madrid sera un circuit complètement différent et ce ne sera pas facile, mais nous sommes impatients de relever le défi."