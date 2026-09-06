Les pilotes McLaren F1 terminent dans le top 5 après une bataille tendue

McLaren F1 a placé ses deux voitures dans le top 5 à Monza au terme d’un week-end délicat au Grand Prix d’Italie. Les deux pilotes ont eu plusieurs dixièmes de retard en rythme pur tout au long des essais, et la course a montré des lacunes pour l’équipe, notamment derrière les Mercedes qui ont signé le doublé. Lando Norris termine quatrième et fait le bilan de ce résultat et de la physionomie du week-end.

Le champion du monde en titre a mené une bataille intense contre son équipier en fin de course, devançant Oscar Piastri de moins de deux dixièmes après une attaque à la fin de la dernière boucle, et il pense que leur duel était correct, et pas trop agressif.

"C’est quelque chose que je dois aller voir. Je ne pense pas, honnêtement. C’est juste que quand tu es dans la voiture, les choses se passent très vite. Et évidemment j’ai en quelque sorte été vers la gauche et il a commencé à revenir vers la droite et puis il s’est redressé" a déclaré Norris.

"Alors parfois on a une certaine impression, mais je ne pense pas qu’il ait fait quoi que ce soit de mal. Non, c’était juste une belle bataille disputée. Du beau pilotage de notre part à tous les deux. Et agréable d’en ressortir avec une quatrième place. Pour moi c’était une bonne journée aujourd’hui, donc je suis satisfait."

Cependant, Norris ne veut pas se satisfaire de ce résultat et d’une fin de course durant laquelle il avait un bon rythme, car le reste du week-end et même de la course n’ont pas été satisfaisants.

"Je me fiche de la fin parce que le début n’est pas assez bon. Les qualifications ne sont pas assez bonnes. Juste le rythme général. Mais c’est clair aujourd’hui que Mercedes était très, très forte. Et clairement dans une catégorie à part par rapport au reste d’entre nous."

"Et nous étions probablement plus ou moins similaires à Red Bull aujourd’hui, je dirais. Ils avaient juste une meilleure stratégie et sont meilleurs dans l’air propre. Je pense que nous souffrons de notre vitesse en ligne droite chaque fois que nous arrivions en tête d’un groupe."

"Je ne pense pas que quoi que ce soit soit nouveau. Je pense que nous savons ce qui était bien, ce qui était mal. Et pour toutes ces raisons, il faut savoir si nous pouvons améliorer une grande partie de cela pour le reste de l’année."

"Cela va être le grand défi. Nous savons donc que nous avons encore quelques forces. Et quand nous irons à nouveau sur un circuit plus rapide, nous pourrons être forts."

"Mais je pense qu’aujourd’hui ou ce week-end encore était juste un bon rappel que même si nous avons gagné deux courses, nous savons clairement que nous sommes assez bons et que nous devons faire mieux en tant qu’équipe, mais je reste très confiant dans le fait que nous pouvons progresser en tant qu’équipe."

Piastri était de son côté sceptique face au pilotage proposé par ces F1 2026 à Monza, alors que les pilotes ont parfois dû abandonner des attaques pour éviter de se faire repasser par la suite, ce qui est contre-intuitif pour lui.

"C’était une course difficile. Une course différente à Monza par rapport à ce que nous avions vu avant, avec le yo-yo... c’était difficile de savoir quoi faire car on ne peut pas abandonner un dépassement facile, mais on ne veut pas perdre de temps. C’était difficile à gérer" a déclaré l’Australien, qui a apprécié la lutte contre Norris.

"C’était une bonne bataille, je pense. Évidemment, pas mal de va-et-vient entre nous. J’aurais adoré m’y accrocher, évidemment. Mais non, je pense que c’était une bonne bataille. Je pense que j’ai eu ce genre de course avec environ trois personnes pendant celle-ci."

"C’était donc délicat. Évidemment, quand tu es face à ton coéquipier, tu sais quels points forts et points faibles il a et la voiture a. Donc cela rend les choses plus faciles d’un côté, mais plus difficiles de l’autre et c’était le meilleur résultat possible donc je suis plutôt content."