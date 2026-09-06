Cadillac F1 à l’arrivée en Italie avec ’beaucoup moins de problèmes’

Cadillac a connu un Grand Prix d’Italie particulièrement exigeant, mais l’écurie américaine peut au moins retenir une avancée importante de son week-end à Monza : ses deux monoplaces ont franchi la ligne d’arrivée. Sergio Pérez a terminé 18e, juste devant Valtteri Bottas, classé 19e, avec les deux Cadillac devant les deux Aston Martin au terme d’une course de 53 tours disputée sous une chaleur accablante. Le résultat reste modeste sur le plan sportif, mais il marque une amélioration après les problèmes de fiabilité rencontrés à Zandvoort.

Parti depuis la 17e place, Sergio Pérez a finalement terminé 18e. Le Mexicain a rapidement identifié la principale faiblesse de sa Cadillac sur le circuit italien : la vitesse dans les longues lignes droites.

"C’était une course très difficile pour nous. Nous perdions beaucoup de temps dans les lignes droites, ce qui rendait extrêmement difficile le fait de nous battre avec les voitures autour de nous."

Le problème était d’autant plus frustrant que le comportement de la monoplace dans les portions sinueuses était nettement plus proche de celui de ses rivales.

"Notre rythme dans les virages était beaucoup plus proche de celui des autres, donc c’était frustrant de voir une différence aussi importante dans les lignes droites."

Pérez entrevoit néanmoins des raisons d’espérer pour les prochaines courses. Cadillac attend notamment de nouvelles pièces destinées à améliorer ses performances dans les portions rapides, tandis qu’une prochaine évolution de l’unité de puissance Ferrari doit également contribuer à réduire ce déficit.

"Nous devrions avoir certaines pièces qui vont nous aider dans les lignes droites, ainsi que le nouveau moteur Ferrari évolué."

"L’équipe travaille dur pour tout mettre en place le plus rapidement possible et, je l’espère, cela nous placera dans une position beaucoup plus solide pour les prochaines courses."

Bottas victime d’un arrêt aux stands trop lent

Valtteri Bottas avait pour sa part pris le départ depuis la 16e position et a vu l’arrivée au 19e rang. Le Finlandais estime pourtant que le début de sa course a constitué l’un des points les plus positifs de son Grand Prix.

"Je pense que le premier relais de la course a été l’un des plus positifs jusqu’à présent."

"Nous avions l’impression d’être dans le groupe avec les Williams pendant longtemps, mais malheureusement, lors du deuxième relais, nous avons perdu beaucoup de temps."

La situation s’est notamment compliquée à la suite d’un arrêt aux stands trop lent. Celui-ci a fait basculer Bottas dans une situation qui a fortement perturbé la suite de son Grand Prix.

"Nous avons eu un arrêt aux stands lent qui nous a fait entrer dans la zone des drapeaux bleus, ce qui a rendu difficile le fait de trouver un rythme et a finalement compromis notre course."

Le Finlandais retient toutefois une amélioration générale dans le fonctionnement de l’équipe durant le week-end italien.

"Nous avons eu un week-end avec beaucoup moins de problèmes, ce qui nous a permis de nous concentrer sur l’amélioration des détails plutôt que sur la résolution de problèmes."

"Notre rythme de course semblait légèrement meilleur que lors de nos précédents Grands Prix et nous avons terminé avec les deux voitures, donc nous progressons."

Budkowski retient la double arrivée

Pour Marcin Budkowski, directeur de l’équipe Cadillac, l’objectif prioritaire de cette course particulièrement chaude et exigeante était de voir les deux monoplaces franchir la ligne d’arrivée. Le classement final reste loin des ambitions de l’écurie, mais cette fiabilité retrouvée constitue un point positif après le week-end compliqué de Zandvoort.

"C’était une course chaude et exigeante, mais il était important de faire franchir la ligne d’arrivée aux deux voitures, en terminant 18e et 19e."

"Nous avons des enseignements à tirer d’aujourd’hui et nous savons où se situent les principales faiblesses."

"Félicitations à Kimi pour cette victoire historique devant son public."

"Checo a livré une bonne bataille avec Fernando, ce qui nous a offert quelques moments positifs, tandis que Valtteri a dû composer avec plusieurs drapeaux bleus dans la fin de course pour ramener la voiture à l’arrivée."

"Nous allons tirer les enseignements de Monza rapidement et nous tourner vers Madrid le week-end prochain."