Red Bull : Tsunoda démarre dans le rythme de Verstappen à Suzuka

La grande attraction du jour chez Red Bull Racing, c’était bien entendu les débuts de Yuki Tsunoda à la place de Liam Lawson.

Le Japonais a terminé 6e temps des Libres 1 et 18e des Libres 2. Mais pour Tsunoda, c’est surtout une bonne entame de Libres 1 qui marque sa journée, lorsqu’il n’était qu’à quelques centièmes de son nouveau leader.

"La première séance d’essais libres a été meilleure que prévu," admet-il.

"C’était un bon début pour moi. En deuxième séance d’essais libres, je n’ai pas réalisé de chrono rapide, j’ai appris les longs relais avec la RB21 mais il y a eu les drapeaux rouges..."

"Je pense qu’il reste beaucoup de travail à faire. Nous devrons analyser les données de la deuxième séance d’essais libres plus en détail. Mais dans l’ensemble, ça va. Je dois juste gagner en confiance."

Comment a-t-il vécu sa première expérience au volant de la Red Bull ?

"Pour être honnête, c’est un peu différent du simulateur et de ce que j’ai ressenti. Il y a peut-être un peu plus de sensations que prévu. Mais oui, je savais que ce serait un peu différent dans la vraie voiture, et c’était juste un peu plus exagéré, avec des sensations un peu plus complexes."

Pour Max Verstappen, 8e seulement en Libres 2, les choses ne sont pas simples avec la RB21.

"C’était assez chaotique pour tout le monde avec tous ces drapeaux rouges."

"Aujourd’hui a été assez difficile pour moi. Nous avons essayé beaucoup de choses avec la voiture, mais il semble que ces ’beaucoup de choses’ ne fonctionnent pas vraiment pour le moment, donc c’est assez difficile de boucler un tour rapide et propre."

"Il faut beaucoup de confiance et d’engagement ici au volant. Pour l’instant, je ne m’en sens pas capable avec la RB21 et ces réglages, donc j’ai encore beaucoup de travail avec l’équipe pour y arriver."

Et qu’a-t-il pensé des débuts de Tsunoda ?

"Je pense qu’il a plutôt bien commencé les EL1, puis les EL2 ont été chaotiques pour tout le monde."

"Nous avons beaucoup de travail à faire de notre côté pour nous concentrer sur la voiture, mais je pense que tout s’est plutôt bien passé pour sa première journée."