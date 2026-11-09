Sainz n’en peut plus de Williams et préférerait que la saison s’arrête à Las Vegas

Carlos Sainz ne cache plus son désarroi face aux difficultés de Williams en cette fin de saison 2026. Après un nouveau week-end particulièrement compliqué au GP du Brésil, l’Espagnol reconnaît qu’il ne serait pas mécontent de voir le championnat s’achever prématurément à Las Vegas, alors que des incertitudes persistent sur l’organisation des courses au Qatar et à Abu Dhabi. Incapable de se montrer compétitive quelles que soient les conditions de piste, la FW48 semble désormais avoir atteint ses limites.

La fin de saison tourne au calvaire pour Williams, dont les performances continuent de se dégrader face à la concurrence. Au GP du Brésil, Carlos Sainz a une nouvelle fois dû composer avec une monoplace incapable de rivaliser avec ses adversaires, aussi bien sur piste sèche que dans les conditions humides rencontrées à Interlagos.

Alors que l’avenir des deux dernières manches du championnat, au Qatar et à Abu Dhabi, demeure incertain en raison de la situation au Moyen-Orient, l’Espagnol reconnaît qu’une conclusion anticipée de la saison ne serait pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour son équipe.

Sainz estime en effet que Williams n’a pratiquement plus aucune marge de progression avec sa voiture actuelle, dont les faiblesses se manifestent dans toutes les conditions.

"Nous sommes dans une situation très difficile", a-t-il reconnu après le GP du Brésil.

"Nous ne pouvons plus rien faire avec notre voiture. Nous sommes très lents sur le sec comme sur le mouillé, avec les slicks, dans les conditions mixtes et sous la pluie."

Les difficultés de Williams ne se limitent pas à un simple déficit de vitesse par rapport aux autres équipes.

Selon Sainz, le manque de performance de la FW48 provoque également un enchaînement de problèmes qui rendent la gestion de la course particulièrement compliquée.

Le pilote espagnol explique notamment que les dépassements subis de la part des voitures de tête perturbent la température de ses pneumatiques, l’obligeant à retrouver leur fenêtre de fonctionnement avant de subir à nouveau la même situation.

Un cercle vicieux qui empêche Williams de maintenir un rythme régulier et accentue encore son retard.

"Nous roulons tellement lentement que nous nous faisons prendre un tour, le pneu refroidit, puis nous le remettons en température, et nous nous faisons de nouveau prendre un tour", a expliqué Sainz.

Dans ce contexte, le prochain rendez-vous à Las Vegas représente l’une des dernières occasions pour Williams de tenter de sauver quelque chose de sa fin de championnat.

Sainz conserve un mince espoir de pouvoir y réaliser une performance plus encourageante, mais il ne dissimule pas son envie de tourner rapidement la page de cette saison difficile.

"À Las Vegas, nous aurons peut-être une chance de faire quelque chose, même si, avec ce niveau de performance, je préférerais que ce soit la dernière course de l’année."

Une déclaration qui prend une résonance particulière alors que la Formule 1 doit encore se prononcer sur le maintien des Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi.

Si ces deux courses devaient finalement être annulées sans remplacement, Las Vegas pourrait effectivement devenir la dernière manche du championnat 2026.

Du côté de la direction de Williams, James Vowles ne cherche pas à minimiser la situation.

Le patron de l’écurie britannique reconnaît que les résultats actuels sont douloureux, mais insiste sur le fait qu’ils découlent en grande partie de choix stratégiques assumés.

Williams a décidé de réorienter très tôt ses efforts de développement vers la saison 2027, au détriment de la compétitivité immédiate de sa monoplace.

Cette décision a notamment conduit l’équipe à investir dès cette année dans des éléments destinés à sa future voiture.

"Notre développement a été réorienté très tôt vers 2027", a expliqué Vowles.

"Le châssis que nous avons apporté à Bakou était le modèle 2027, parfaitement transposé, mais l’argent a été dépensé cette année pour nous permettre d’atteindre le niveau auquel nous devions être."

"C’est incroyablement douloureux. Je ne peux pas vous dire à quel point il a été pénible de participer à une réunion et de prendre ces décisions", a reconnu Vowles.

"Vous voulez aller chercher chaque milliseconde en piste."

Le constat de James Vowles est désormais particulièrement sévère concernant les perspectives de Williams pour les dernières courses de la saison.

Le directeur de l’équipe estime que la FW48 ne dispose plus du niveau de compétitivité nécessaire pour inscrire régulièrement des points à la régulière.

"Nous reconnaissons qu’avec cette voiture, nous ne marquerons actuellement des points que si nous avons de la chance, et la réalité, c’est qu’il vaut mieux investir dans l’avenir."