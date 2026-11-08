’J’étais déçu d’entendre mon résultat’ : Albon espérait mieux de sa course au Brésil

Williams F1 n’a pas fait de miracle au Brésil dans une course pourtant marquée par la pluie, et alors qu’Alex Albon s’élançait depuis la neuvième place. Mais la FW48 est toujours aussi lente, et le pilote thaïlandais a reculé dans la hiérarchie tout au long de la course, jusqu’à franchir la ligne d’arrivée en 15e position sous le drapeau à damier, très loin d’un top 10 qu’il visait pour possiblement aller chercher des points dans des conditions difficiles.

Albon explique qu’il était déçu d’entendre sa position finale à la fin de la course, car il aurait aimé faire mieux après s’être élancé depuis le top 10, mais il a senti qu’il perdait pied au fil de la course par rapport à ses rivaux.

"La pénalité est peut-être une petite chose, la course était bonne, j’ai pris un bon départ, un bon premier tour, j’étais un peu malchanceux du contact avec Ollie. J’ai fait un bon premier relais, un bon deuxième relais" explique-t-il.

"Le rythme n’était pas vraiment là, on a reculé dans la hiérarchie et j’étais un peu déçu d’entendre mon résultat à l’arrivée, mais c’était une bonne course. L’exécution était bonne mais ce n’était pas suffisant pour un bon résultat, c’est comme ça."

Carlos Sainz a terminé 19e de la course, un résultat très frustrant pour lui, et il explique comment s’est passée sa course pour aller jusqu’à cette position, nettement en retrait de sa place au départ à Interlagos.

"C’était une journée difficile. Le premier relais a été dur avec les pneus intermédiaires et j’ai subi beaucoup de sous-virage et de graining sur les pneus avant. Au moment où je suis passé aux slicks, nous avions un bien meilleur rythme et étions plus compétitifs" raconte Sainz.

"Mais j’ai tenté le pari de rester en piste en espérant une voiture de sécurité, donc à ce stade, c’était trop tard pour faire une vraie différence, même si le dernier relais en intermédiaires était bien meilleur que le premier."

"Un week-end difficile dans l’ensemble, mais nous avons maintenant une semaine de pause pour réinitialiser les compteurs et recharger les batteries avant Vegas, où nous pourrions potentiellement être plus proches des autres."

James Vowles, directeur de l’équipe, a fait un bilan positif du week-end, notamment dans la manière dont le week-end a été géré : "Bravo à l’équipe, ce week-end, les qualifications et la course ont présenté certaines des conditions les plus délicates dont je me souvienne."

"À chaque fois, pour le passage des intermédiaires aux pneus secs puis aux intermédiaires, nous étions sur le bon pneu au moment exact où il le fallait avec Alex. Ce n’est pas un mince exploit sur un circuit où les conditions changent à la seconde près."

"Bravo à Alex, il a fait un travail brillant dès le départ et a tiré la meilleure performance possible de la voiture aujourd’hui, mais comme vous pouvez le voir, cela a mis en évidence là où se trouve la voiture et là où elle doit être."

"Avec Carlos, nous étions un peu en décalage et pas tout à fait là où nous devions être, et nous n’en avons pas tiré le meilleur parti. Mais bravo à tous les deux pour avoir persisté dans des conditions difficiles."

Il a aussi eu un mot pour son ancienne équipe, sacrée championne du monde des constructeurs ce dimanche : "Félicitations à Mercedes pour le championnat des constructeurs. Bien mérité, amplement mérité, et impressionnant du début à la fin. Une aspiration pour nous tous."