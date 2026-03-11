Williams F1 déjà décrochée, Albon évoque un retard inquiétant

Le début de saison 2026 s’avère bien plus compliqué que prévu pour Williams. Après une année 2025 marquée par un net regain de forme, l’écurie britannique semble avoir perdu pied dans la hiérarchie du milieu de grille, au point qu’Alex Albon décrit la situation comme "douloureuse".

La formation de Grove abordait pourtant cette nouvelle campagne avec de solides ambitions. L’an dernier, Williams avait signé sa meilleure saison depuis une décennie en terminant cinquième du championnat des constructeurs, dominant la lutte du milieu de peloton.

Mais les premières semaines de 2026 ont été agitées. Retardée dans sa préparation hivernale, l’équipe n’a pas pu participer au shakedown de Barcelone en raison de délais de production, avant d’entamer le championnat avec une monoplace au-dessus du poids minimum réglementaire.

En qualifications à Melbourne, Alex Albon s’est classé 15e, à sept dixièmes d’une place en Q3. En course, le Thaïlandais a néanmoins été le meilleur représentant de Williams, franchissant la ligne d’arrivée en 12e position, mais avec un tour de retard.

Albon a reconnu que cette première course avait été particulièrement difficile, pointant du doigt les problèmes de poids de la voiture mais aussi un déficit aérodynamique.

"Je veux dire, à combien de secondes avons-nous terminé de la Haas d’Oliver (7e, ndlr) ? Comme 40 secondes ou quelque chose comme ça ? C’est douloureux, c’est sûr. Je pense que c’est différent d’il y a 12 mois. C’était une course solitaire."

Selon lui, Williams se retrouve actuellement dans un no man’s land au classement, trop lente pour se battre dans le peloton central mais suffisamment rapide pour devancer certaines équipes du fond de grille.

"De manière réaliste, nous ne sommes pas vraiment dans la lutte du milieu de peloton. Et nous sommes devant Aston et Cadillac. Donc nous sommes un peu seuls. Nous devons trouver au moins une demi-seconde pour commencer à penser à faire partie de cette bataille du milieu de grille."

Le pilote assure que l’équipe sait précisément d’où vient le manque de performance, à commencer par le poids excessif de la FW48.

"Nous savons où se trouve tout ce temps au tour et nous devons mettre la voiture au régime le plus vite possible. Cela dit, ce n’est pas seulement le poids. Il y a aussi la performance, il nous manque de l’appui aérodynamique."

"Nous pouvions le voir très clairement en qualifications face à des voitures comme la Mercedes : nous manquons énormément de performance dans les virages rapides."

En course, ce déficit s’est également traduit par une gestion délicate des pneus.

"Nous avons du graining très facilement pendant la course. Je ne sais pas comment certains ont réussi à faire fonctionner une stratégie à un seul arrêt. Je pense que cela vient aussi en partie du manque d’appui. Donc oui, ça a été un week-end très difficile. Je ne pense pas que la Chine sera beaucoup plus facile et nous devons voir ce que nous pouvons faire pour les prochaines courses."

Malgré tout, Albon reste convaincu que Williams peut inverser la tendance, rappelant que l’équipe a déjà connu une situation comparable il y a quelques années.

"Ce n’est pas pire qu’en 2022. Mais oui, c’est douloureux. Nous avons déjà été dans cette position auparavant et nous avons déjà réussi à renverser la situation. Ce n’est pas comme si nous ne savions pas où se trouve le temps au tour."

"Même si l’on prend la base de la voiture que nous avons, et dont nous ne sommes pas satisfaits, ce serait quand même une bonne voiture du milieu de grille si elle était là où elle devrait être en termes de poids."

"Donc ce n’est pas que nous nous en contentons, mais nous savons que ce n’est pas la fin du monde et qu’il y a une issue positive à tout cela. Il s’agit simplement de réussir à la concrétiser."