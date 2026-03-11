Verstappen révèle le rêve partagé avec le fondateur de Red Bull

Avant sa disparition en octobre 2022, le fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz, entretenait une relation particulièrement forte avec Max Verstappen. Et le quadruple champion du monde révèle aujourd’hui qu’ils partageaient un même rêve : celui de voir le Néerlandais passer toute sa carrière au sein de l’écurie autrichienne.

Figure centrale de l’essor de Red Bull en Formule 1, Mateschitz avait joué un rôle déterminant dans la carrière de Verstappen. C’est lui qui l’avait attiré dans la galaxie Red Bull alors qu’il n’avait que 16 ans, ouvrant la voie à l’ascension fulgurante du jeune prodige vers la discipline reine.

Au fil des années, les deux hommes ont noué une relation étroite, qui allait bien au-delà du simple cadre professionnel. Et quelques mois avant la disparition de l’homme d’affaires autrichien, Verstappen lui avait confié une ambition très personnelle.

"Je me souviens que lorsque Dietrich était encore en vie… je lui ai dit que mon rêve – et aussi le sien – était de rester ici pour toujours, aussi longtemps que durerait ma carrière," a confié Verstappen dans un entretien accordé au Times.

Sept mois avant la mort de Mateschitz, Verstappen avait déjà envoyé un signal fort en prolongeant son contrat avec Red Bull Racing jusqu’à la fin de la saison 2028, dans le cadre de l’un des accords les plus longs de l’histoire de la Formule 1.

À l’époque, cette prolongation était perçue comme la confirmation de son intention de rester fidèle à l’écurie qui l’avait fait éclore au plus haut niveau.

"Je suis très heureux que, avant qu’il ne disparaisse, je lui ai dit que mon intention était toujours de réaliser ce rêve. Et jusqu’à présent, cela se passe plutôt bien," a ajouté le Néerlandais.

Ces dernières saisons, Verstappen a pourtant été régulièrement associé à un possible départ, notamment en raison de certaines clauses de performance présentes dans son contrat, susceptibles d’ouvrir une porte vers d’autres équipes.

À plusieurs reprises, ces clauses ont suscité des spéculations dans le paddock, avant d’être rendues caduques lorsque le pilote néerlandais dépassait largement les objectifs fixés.

Parmi les écuries intéressées, Mercedes a été particulièrement citée comme prétendante sérieuse. Mais malgré ces approches, Verstappen est resté fidèle à Red Bull.

Cette loyauté remonte d’ailleurs à bien avant ses succès récents. Promu chez Red Bull dès le début de la saison 2016 après son passage chez Toro Rosso, le Néerlandais a dû patienter cinq ans avant de décrocher son premier titre mondial en 2021.

À l’époque, il aurait pu choisir de rejoindre une autre équipe pour accélérer sa quête de couronne.

Aujourd’hui âgé de 28 ans, Verstappen reconnaît être fier d’avoir incarné une forme de stabilité rare en Formule 1.

"C’est assez amusant, parce que je ne pense pas que, normalement, le pilote soit, disons, le facteur stable quand on parle de départs de personnes," explique-t-il. "Donc j’en suis fier."

"Je suis resté loyal envers l’équipe pendant très longtemps. Ils savent que la loyauté est quelque chose de très important pour moi, et ce n’est pas toujours acquis en Formule 1. Mais c’est comme ça que je fonctionne."

Il reconnaît néanmoins que le succès attire inévitablement les convoitises.

"On essaie toujours de construire l’équipe la plus forte possible autour de soi. Mais quand vous avez beaucoup de succès, il est normal que des gens soient débauchés et que certains partent. C’est ainsi que fonctionne le sport."

À ce stade de sa carrière, Verstappen affirme qu’un environnement dans lequel il peut être lui-même compte désormais autant que la performance pure.

"Pour moi, il faut sentir que l’on peut être soi-même dans une équipe. C’est, je dirais, aussi important aujourd’hui dans ma carrière – après avoir déjà gagné autant – que d’aller quelque part uniquement pour la performance."