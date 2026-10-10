Williams F1 déçoit : Sainz dénonce une Q2 mal gérée, Albon éliminé dès la Q1 à Singapour

Williams n’a pas réussi à concrétiser ses espoirs lors des qualifications du Grand Prix de Singapour, avec Carlos Sainz seulement quatorzième et Alex Albon éliminé dès la Q1 au dix-huitième rang. Pourtant, l’Espagnol avait affiché un rythme encourageant dans la première partie de la séance, avant qu’une mauvaise gestion du timing et du trafic ne compromette sa dernière tentative en Q2. De son côté, Albon a dû composer avec une monoplace modifiée après son incident lors du Sprint.

Carlos Sainz avait pourtant de bonnes raisons d’espérer un résultat plus favorable après la Q1. Le pilote Williams s’était montré à l’aise au volant de sa monoplace, enchaînant plusieurs tours compétitifs et affichant une confiance croissante dans son potentiel.

Mais les choses se sont compliquées dans la deuxième partie des qualifications, lorsque Williams a tardé à renvoyer l’Espagnol en piste pour sa dernière tentative.

"Nous avons réalisé de très bons tours en Q1. Je me sentais en confiance et notre niveau de performance semblait solide, donc c’est décevant de ne pas avoir réussi à bien exécuter notre séance en Q2. Nous avons attendu trop longtemps dans le garage et, à partir de là, tout est devenu désordonné. Nous nous sommes précipités pour franchir la ligne à temps et j’ai été gêné par une Audi dans le premier secteur de mon dernier tour rapide."

Quatorzième des qualifications, Sainz devrait toutefois bénéficier de la pénalité moteur infligée à George Russell pour gagner une place sur la grille.

L’Espagnol s’élancera treizième, ce qui lui permettrait également de partir du côté propre de la piste, un avantage potentiel lors de l’extinction des feux.

"J’espère donc que nous partirons demain de la treizième place, du côté propre de la grille. Même si les dépassements sont extrêmement difficiles ici, nous ferons de notre mieux pour obtenir un bon résultat."

La journée a également été compliquée pour Alex Albon, qui n’a pas réussi à franchir la première partie des qualifications.

Le Thaïlandais a signé le dix-huitième temps, malgré un tour dont il se disait relativement satisfait. Contrairement à son coéquipier, il n’a pas particulièrement pointé une erreur de pilotage ou un problème de trafic, mais plutôt un niveau de performance insuffisant pour accéder à la Q2.

Sa préparation avait également été perturbée par un incident lors de la course Sprint, qui a obligé Williams à effectuer plusieurs modifications sur sa monoplace avant les qualifications.

"J’étais relativement satisfait de mon tour, mais ce n’était pas suffisant pour accéder à la Q2 aujourd’hui. Nous avons dû apporter plusieurs modifications à la voiture après l’incident du Sprint, donc merci à l’équipe d’avoir réussi à préparer la monoplace à temps pour les qualifications."

Malgré cette élimination précoce, Albon ne veut pas renoncer à ses chances de réaliser une remontée dimanche.

"La course sera longue demain, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. La dégradation des pneus semble plutôt correcte pour le moment, donc il sera intéressant de voir comment les stratégies évolueront dans le peloton, surtout en sachant qu’il est difficile de dépasser ici. Quoi qu’il arrive, nous donnerons tout devant les supporters demain."