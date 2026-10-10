Audi F1 échoue encore aux portes de la Q3 avec Hülkenberg

Audi a connu un samedi contrasté au Grand Prix de Singapour, entre les deux points inscrits par Nico Hülkenberg lors de la course Sprint et l’abandon prématuré de Gabriel Bortoleto. Quelques heures plus tard, les qualifications ont confirmé que l’écurie allemande disposait d’un niveau de performance encourageant, mais encore insuffisant pour accéder à la Q3. Hülkenberg a échoué de peu à la porte du top 10, tandis que son jeune équipier a compromis sa dernière tentative par une erreur. Les deux pilotes espèrent néanmoins profiter des opportunités de course dimanche.

Nico Hülkenberg a été le principal motif de satisfaction d’Audi ce samedi à Marina Bay. Septième de la course Sprint, l’Allemand a inscrit deux points précieux au terme d’une épreuve perturbée par la pluie et plusieurs incidents.

Un résultat d’autant plus appréciable que l’équipe ne semblait pas nécessairement en mesure de viser un tel classement dans des conditions normales.

"Dans l’ensemble, cela a été un samedi positif. Marquer quelques points dans le Sprint a été un bonus appréciable et nous les prenons volontiers. Les qualifications ont également été propres. Nous avons essayé plusieurs choses au niveau des réglages et nous avons tout donné en Q2, mais au bout du compte, il nous manquait simplement ce petit supplément de rythme pour accéder à la Q3."

La pénalité moteur infligée à George Russell permettra toutefois à Hülkenberg de gagner une position sur la grille de départ du Grand Prix. L’Allemand s’élancera ainsi dixième, une place qui lui offre des perspectives intéressantes pour tenter d’ajouter de nouveaux points à son total.

"Partir de la dixième place n’est pas une mauvaise position sur un circuit comme Marina Bay. Nous allons tout analyser ce soir et, avec un peu de chance, nous pourrons nous battre pour les points demain."

De l’autre côté du garage, Gabriel Bortoleto a connu une journée nettement plus difficile.

Le Brésilien a d’abord été contraint à l’abandon dans la course Sprint après avoir été percuté par l’arrière dans le dernier secteur, au moment où le peloton était regroupé à la suite d’une relance après la voiture de sécurité.

Si les dégâts subis par sa monoplace semblaient relativement limités, ils ont néanmoins suffi à provoquer son abandon.

Une issue frustrante pour Bortoleto, qui estime que les nombreux événements survenus pendant le Sprint auraient pu lui permettre de viser un résultat intéressant, voire de marquer des points.

"Cela a été un samedi difficile pour moi. Ce matin, dans le Sprint, tout le monde était regroupé dans le dernier secteur après la relance derrière la voiture de sécurité et j’ai été percuté par l’arrière. Je ne pouvais vraiment rien faire. Les dégâts étaient très limités, mais malheureusement suffisants pour rendre impossible la poursuite de la course. C’est dommage, parce qu’une course comme celle-ci offre beaucoup d’opportunités et il y avait peut-être des points à prendre aujourd’hui."

Les qualifications n’ont pas davantage souri au jeune pilote Audi. Après avoir réussi à accéder à la Q2, Bortoleto a commis une erreur lors de sa dernière tentative au virage 14. Il a finalement terminé quinzième.

"Les qualifications n’ont pas été formidables non plus. J’ai commis une erreur dans mon dernier tour et je suis allé tout droit au virage 14. Je n’avais pas l’impression de disposer d’une très bonne adhérence pendant toute la séance et je n’ai tout simplement pas réussi à mettre mon tour bout à bout. Jusqu’à ce moment-là, les choses se présentaient plutôt bien, mais les écarts sont faibles et les erreurs coûtent cher."

Comme son coéquipier, Bortoleto bénéficiera de la pénalité infligée à Russell pour gagner une place sur la grille. Il prendra ainsi le départ depuis la quatorzième position.

"Demain, partir de la quatorzième place sera difficile, parce que c’est un circuit où les possibilités de dépassement sont très limitées. Mais je vais faire de mon mieux et nous verrons quels progrès nous pourrons accomplir."