Williams F1 attend toujours le jugement de son droit de révision

Williams F1 attend toujours de savoir quand le droit de révision de la pénalité infligée à son pilote, Carlos Sainz, au Grand Prix des Pays-Bas sera considéré.

Selon le directeur de l’équipe James Vowles, une audience devrait avoir lieu plus tard cette semaine mais sans confirmation encore.

Sainz a écopé d’une pénalité de 10 secondes pour avoir provoqué une collision avec Liam Lawson, le pilote Racing Bulls, à Zandvoort (photo ci-dessous).

Mais l’Espagnol a également vu sa Super Licence prendre deux points de pénalité pour cet incident, ce qui porte son total à quatre pour la période actuelle de 12 mois. Un total encore très modeste et peu inquiétant mais qui, pour le principe, pourrait être revu selon Vowles.

Sainz était furieux d’avoir été sanctionné pour la collision avec Lawson, qualifiant le verdict des commissaires de « la chose la plus ridicule que j’aie jamais entendue » sur la radio de l’équipe à Zandvoort.

Williams a confirmé avant le Grand Prix d’Italie avoir déposé une requête en révision de la pénalité infligée à Sainz aux Pays-Bas.

"Nous confirmons avoir soumis une demande de révision à la FIA concernant la pénalité infligée à Carlos à Zandvoort. Il est important pour nous de comprendre comment la compétition se déroulera à l’avenir et nous espérons une issue positive."

Pedro Lamy, ancien pilote Lotus et Minardi, siégeait au collège des commissaires à Zandvoort, aux côtés de Nish Shetty, Matthew Selley et Natalie Corsmit. Un droit de révision se déroule apparemment en deux étapes. Premièrement, le requérant doit démontrer des éléments nouveaux et notables, après quoi l’incident sera réexaminé. Si les éléments présentés ne répondent pas aux critères « nouveaux et notables », le droit de révision sera suspendu.

James Vowles a confirmé que l’équipe souhaitait que les points de pénalité de Sainz à Zandvoort soient effacés de son dossier, et qu’elle demandait plus de clarté à la FIA sur les situations de course.

"Nous avons mis en place un droit de révision concernant ce qui s’est passé entre Liam et Carlos à Zandvoort. La raison principale est la suivante : il y a deux points sur la licence de Carlos dont je souhaite m’assurer qu’ils soient supprimés."

"Mais en réalité, le plus important est de définir la marche à suivre pour la compétition et de veiller à ce que, si des erreurs surviennent, elles soient corrigées, afin que nous et la FIA sachions tous comment nous avançons."

"Je soupçonne que cette question ne sera pas examinée avant le milieu de la semaine environ."

Sainz s’est engagé à utiliser son poste de directeur de la Grand Prix Drivers’ Association, le syndicat des pilotes de F1, pour clarifier les choses. Il a confirmé que les pilotes avaient eu une réunion très positive vendredi soir en Italie.

"Pour le moment, nous ne pouvons pas en discuter beaucoup, car le dossier est en cours d’examen et il est donc impossible d’ouvrir le débat. Mais nous avons tenté de le faire et les opinions de chacun étaient assez claires. C’était une réunion très positive. En même temps, personne ne va retirer les 10 secondes d’une course pour une mauvaise décision ou un mauvais jugement."

"C’est pourquoi nous devons nous améliorer pour éviter ce genre d’erreurs. Pour être honnête, je n’y pense plus. Cela ne me dérange pas outre mesure."

"J’aimerais qu’on me retire les deux points de pénalité sur ma licence, car je ne mérite pas deux points de pénalité. Je mérite encore moins 10 secondes d’une course, mais c’est comme ça."

Si la pénalité est annulée, le résultat du Grand Prix des Pays-Bas restera inchangé, Sainz ayant purgé sa pénalité de temps lors d’un arrêt au stand.