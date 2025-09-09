Aston Martin F1 : une course ’frustrante’, des enquêtes en cours et un Stroll mutique

Aston Martin F1 a connu une course difficile à Monza avec un zéro pointé. Mike Krack, directeur des opérations en piste, regrette que Fernando Alonso n’ait pas vu l’arrivée alors qu’il avait réalisé une très belle qualification, et qu’il avait occupé une place dans le top 10 au début de la course.

"Ce fut une course frustrante à Monza pour nous, avec des problèmes de fiabilité qui nous ont empêchés de nous battre pour les points" regrette Krack, faisant référence à la rupture de suspension qui a forcé Alonso à mettre pied à terre.

"Fernando a réalisé un bon premier relais et s’est montré performant, en tenant sa 7e position. Il a ensuite été contraint à l’abandon suite à une casse de suspension. Nous devons enquêter pour savoir s’il y avait un problème de pièce ou si les vibreurs ont dépassé les attentes de résistance."

Lance Stroll a terminé dernier après une tentative stratégique qui n’a pas fonctionné, basée sur l’espoir d’une neutralisation tardive, et un arrêt raté : "Lance a bien piloté et a réussi un long relais en pneus durs. Nous espérions une intervention de la voiture de sécurité, qui n’est finalement jamais arrivée."

"Nous avons ensuite rencontré un autre problème lors de son arrêt au stand, un problème sur le portique qu’il faut comprendre, ce qui l’a fait rétrograder au classement. Nous nous réunirons à l’usine pour debrieger et tenterons de rebondir à Bakou."

Lorsqu’on lui a dit que Stroll n’avait rien dit ou presque après la course et qu’on lui a demandé si le Canadien était mécontent de la stratégie, Krack a répondu : "Non, je pense que dans ces situations où la course se déroule sans dégradation et où l’on part de l’arrière, il faut espérer des opportunités."

"On a presque toujours eu droit à la voiture de sécurité après nos arrêts aux stands, alors on s’est dit qu’il fallait attendre l’arrivée de la voiture de sécurité cette fois-ci, et elle n’est pas venue."

"Il est normal d’être un peu frustré, car on se bat pour rien, même si on pousse à fond. De plus, il y a eu le problème aux stands. En conséquence, il est resté plus longtemps que nécessaire immobilisé. Je comprends donc une certaine frustration."