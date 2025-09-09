Hamilton : Monza a bien renforcé ma confiance dans la Ferrari

Lewis Hamilton affirme que son premier Grand Prix d’Italie en tant que pilote Ferrari l’a motivé à travailler dur pour réaliser son rêve de gagner pour la Scuderia.

Ferrari bénéficie toujours d’un soutien massif lors de sa course à domicile, les tifosi étant présents en nombre dès le début du week-end. Hamilton a participé à un grand événement de fans dans le centre de Milan en début de semaine et a passé du temps après la course sur le muret des stands à échanger avec le public dans la ligne droite des stands. Il affirme que cette expérience unique a été à la hauteur de ses attentes.

"Je pense que c’était tout ce qu’on pouvait espérer. Bien sûr, on veut se battre aux avant-postes, mais c’était tout simplement incroyable d’être là. C’est Ferrari, des drapeaux et du rouge tout au long du circuit. On voit la ligne droite des stands, à perte de vue."

"C’est un rêve de piloter pour cette équipe et je vais vraiment travailler dur pour un jour monter sur la plus haute marche du podium. C’est mon rêve. Ce week-end a beaucoup renforcé ma confiance dans la voiture, même si je ne suis toujours pas à 100 % à l’aise."

Hamilton avait été compétitif tout le week-end et s’était qualifié cinquième, une place derrière son coéquipier Charles Leclerc, mais il a dû partir dixième en raison d’une pénalité sur la grille de départ récoltée à Zandvoort. Dans le peloton, il est rapidement remonté à la sixième place, mais n’a pas pu prendre l’avantage sur George Russell, qui le précédait. Il était philosophe quant au résultat final.

"Oui, il y a eu de bons dépassements. C’était difficile de remonter, de partir de ma dixième place pour ensuite essayer de rattraper toutes les autres voitures. Être coincé dans le trafic pendant un certain temps, c’est évidemment perdre du temps sur les voitures devant et user ses pneus."

"Je suis donc globalement assez satisfait de la performance globale. Et je pense que c’est le meilleur résultat que nous aurions pu obtenir. Je pense que nous aurions peut-être pu terminer cinquièmes si nous avions essayé de faire l’undercut sur Mercedes."

Hamilton ne s’attendait pas à un miracle en arrivant à Monza mais il estime que "Ferrari a montré une performance globale qui a été plutôt correcte."

"Nous n’avons évidemment pas le rythme des voitures les plus avancées, donc nous ne pourrons pas nous battre pour le top 3 pour le moment, mais nous continuons à attaquer et à essayer d’en tirer davantage."

"Je suis sûr que nous n’avons pas le rythme des McLaren et des Red Bull. Mais je pense vraiment que Charles et moi, si nous avions été ensemble, nous aurions pu faire une bonne course, peut-être en essayant de suivre, voire de mieux suivre, les pilotes plus loin devant."

"Je ne sais vraiment pas. Je pense juste qu’ils étaient trop rapides mais je suis sûr que nous aurions terminé cinquième et quatrième."