Williams F1 attend ’de gros changements’ pour faire de vrais progrès

Williams F1 a apporté une évolution importante à Bakou et avait réussi à marquer des points lors de la première utilisation de ce package, mais à Sepang, les difficultés ont été nombreuses. La FW48 avec un nouveau châssis a fait quelques progrès, mais les pilotes ne sont pas d’un optimisme sans faille avant le Grand Prix de Singapour, où le tracé devrait convenir un peu plus à la voiture, mais sans attendre de miracle.

Alex Albon reconnait que les attentes ne sont pas totalement changées avant cette course, car les performances ne sont pas totalement révolutionnaires. il y a surtout du mieux sur l’ensemble grâce au poids, mais la nature même de la monoplace n’a pas changé.

"Pour être honnête, on avait bien anticipé cette évolution, elle n’est pas en dessous ou au-dessus de ce qu’on avait prévu. On est toujours limités dans les zones où c’était le cas déjà avec le package précédent" explique Albon.

"Les gros changements devront intervenir l’an prochain. Pour l’instant, on essaie d’optimiser ce package et de ne plus apporter de surprise. On va plus vite grâce au poids qu’on a enlevé sur la voiture, mais on a toujours les mêmes limitations."

"Et on espère aussi que... c’est une piste différente, ce sera un peu comme un mélange entre Bakou et Sepang, donc nous ne sommes pas sûrs que ça conviendra bien à notre voiture, mais c’est un week-end de Sprint, donc on ne sait jamais."

Interrogé sur les plans d’un circuit en Thaïlande, un projet que la Formule 1 envisage depuis de nombreuses années, le pilote thaïlandais confirme avoir vu les designs mais pense qu’il faut encore du soutien pour en faire une réalité.

"Les designs du circuit sont créatifs, ils utilisent de bonnes parties de la ville, je ne sais pas si vous avez vu le golf... je ne vais pas trop en dire ! Mais je pense que ce serait un bon ajout, ce serait comme Melbourne, et je pousse pour cela. Il faut un peu plus d’enthousiasme, ça s’est ralenti, mais quand le gouvernement changera et que ça se stabilisera, j’espère que ça ira."

Carlos Sainz, de son côté, assure que le nouveau package apporte de la performance dans la voiture, mais il confirme que ce n’est pas ce qui ramènera l’équipe dans le peloton de poursuivants.

"On a fait un pas en avant grâce à ça, vous l’avez vu à Bakou. En Malaisie, on savait qu’on ne serait pas compétitifs, mais c’était mieux que ça aurait été sans les évolutions. Ce n’est pas suffisant pour nous rapprocher des places où l’on score des points de manière sûre. On va devoir se battre pour sortir de la Q2 et espérer marquer des points" indique l’Espagnol.

Il a aussi été interrogé sur le plafond budgétaire, un sujet abordé par son patron James Vowles récemment, qui veut plus de moyens pour les équipes du fond de grille, qui ont du retard à rattraper, et Sainz rejoint entièrement son directeur.

"Quand James dit quelque chose aussi clair que ça, ce n’est pas une bataille politique. On a un sous-investissement de 20 ans qu’on ne peut pas rattraper rapidement à cause du plafond budgétaire. C’est le cas pour nous et pour les teams qui sont sur la même trajectoire que nous."

"Je pense que le manque de performance cette année n’a rien à voir avec ça, on a complètement raté le règlement et on s’est ratés avec le concept aérodynamique de la voiture. Mais si on veut que Williams ou d’autres équipes remontent, on a besoin de permissions de dépenser davantage. C’est très compliqué, il faut voir si le sport est prêt à changer rapidement ses règles."