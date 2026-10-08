’Nous avons trop géré’ : Stroll explique son coup de colère de Sepang

Lance Stroll a expliqué que son coup de colère à la radio durant le Grand Prix de Bahreïn était lié à la gestion des pneus, et non à un problème mécanique. Le pilote Aston Martin F1 a terminé 12e à Sepang, au terme d’un week-end où la stratégie de l’équipe concernant la tenue des gommes n’a pas donné les résultats escomptés. Et en course, on avait entendu le Canadien dire "putain de merde" à la radio, sans que l’on en comprenne les raisons.

En marge du GP de Singapour, il a expliqué que l’équipe gérait ses pneus en anticipant un relais exigeant, pour finalement découvrir que les Pirelli tenaient bien mieux que prévu, et que cela lui a fait perdre des positions en piste avant qu’il ne décide d’attaquer à nouveau.

"C’était surtout une question de pneus. Nous essayions de les gérer, mais plus nous le faisions, plus nous perdions en température et sortions de la fenêtre de fonctionnement idéale. En fait, ce n’était pas une course de gestion, mais une course à fond" a déclaré Stroll.

"Quand nous avons commencé à attaquer et à doubler des voitures... je pense que cela nous a probablement coûté des points lors de la dernière course : nous avons trop géré au lieu de solliciter les pneus. Je me suis rendu compte que les pneus étaient bien plus résistants que ce que nous avions prévu."

L’attention se porte désormais sur le Grand Prix de Singapour et le circuit urbain de Marina Bay, un circuit sinueux qui pourrait aider l’équipe à ne pas souffrir à cause de son moteur. Cependant, Stroll demande de la prudence au sujet des progrès vus à Sepang.

"C’est un soulagement temporaire. Je pense que la semaine dernière, et celle-ci, se passeront probablement mieux, mais nous allons ensuite aborder des circuits avec de longues lignes droites où nous risquons à nouveau de perdre deux secondes à cause du moteur, comme à Mexico, à Austin et sur tous ces autres tracés."

"Il faut donc essayer de tirer parti de ces week-ends où la performance dépend davantage de la voiture que du moteur, tout en continuant, en parallèle, à travailler d’arrache-pied pour gagner en puissance et améliorer tous les autres aspects sur lesquels nous devons progresser. Beaucoup de virages peu de lignes droites, sur le papier c’est mieux pour nous."

Interrogé sur les bonnes performances de Sepang, il explique que le tracé convenait mieux à l’AMR26 : "C’était bien, la voiture était aussi bien que possible, donc c’était positif" a-t-il dit, avant d’expliquer pourquoi les longues lignes droites de la Malaisie n’ont pas posé problème.

"Pas vraiment, il y a des lignes droites, mais si vous comparez les besoins en puissance et les besoins en grip, les besoins en grip sont énormes, par rapport aux besoins en puissance. Le châssis n’est pas mauvais, on était dans une meilleure fenêtre, on a compris des choses et on espère continuer sur cette dynamique."