Norris se méfie d’un probable Sprint F1 sous la pluie à Singapour

Lando Norris retrouve le Grand Prix de Singapour avec des souvenirs particulièrement positifs, mais aussi la perspective d’un défi inhabituel. Vainqueur à Marina Bay et toujours dans les points lors de ses précédentes participations, le pilote McLaren apprécie un circuit exigeant qui correspond naturellement à son style de pilotage. Cette année, le format Sprint pourrait lui offrir une nouvelle occasion de se distinguer, après quatre podiums obtenus lors des cinq premières courses courtes de la saison. Le Britannique prévient toutefois qu’une éventuelle pluie transformerait le tracé urbain en un exercice particulièrement délicat, où la moindre erreur pourrait être lourdement sanctionnée.

Singapour figure parmi les destinations favorites de Norris. Le Britannique y possède un bilan remarquable, avec une victoire, plusieurs podiums et aucune arrivée en dehors des points.

Au-delà de ces résultats, le pilote McLaren apprécie surtout les caractéristiques du circuit de Marina Bay, qui lui permettent de trouver rapidement ses repères au volant.

"C’est simplement un endroit agréable où venir. Je sais que cela n’a évidemment pas une énorme influence sur le pilotage. Mais c’est un circuit où, du point de vue du style de pilotage, il y a certaines choses avec lesquelles on se sent très à l’aise et auxquelles on parvient à s’adapter très rapidement."

"D’une manière générale, notre voiture a également toujours été plutôt performante ici. Donc je ne sais pas exactement ce qui fait la différence. C’est simplement un circuit agréable, mais exigeant."

"Je pense qu’il faut beaucoup adapter son style de pilotage, notamment à cause des bosses et de l’enchaînement des virages. Dans l’ensemble, c’est donc un circuit difficile, mais que j’apprécie."

Le Grand Prix de Singapour accueillera cette année le sixième et dernier Sprint de la saison 2026.

Un format dans lequel Norris s’est montré particulièrement régulier, avec quatre podiums en cinq courses courtes. Le Britannique espère prolonger cette série à Marina Bay, même s’il ne s’attend pas nécessairement à une course Sprint spectaculaire.

"Oui, je pense que sur ce genre de circuit... Je ne sais pas si, en tant que course Sprint, ce sera le meilleur Sprint que vous ayez jamais vu. Je ne pense pas."

"Mais avec les essais libres, les qualifications et le défi que représente le fait de trouver rapidement le bon rythme sur un circuit urbain avec ces voitures, c’est un très, très gros défi. C’est cet aspect que j’attends avec impatience."

Il considère d’ailleurs sa capacité d’adaptation comme l’un de ses points forts.

"Oui, je le pense. Je crois toujours que nous pouvons réaliser de bonnes courses cette saison et que nous pouvons encore être compétitifs."

"Un circuit urbain, je ne sais pas... Enfin, je ne sais pas pourquoi, désolé, je voulais parler des courses Sprint. Je pense qu’une partie de l’explication vient simplement du fait que nous n’avons pas beaucoup de temps pour trouver le rythme."

"Et je pense que l’un de mes points forts, c’est justement de parvenir à trouver les limites avec très peu de temps."

"Je pense qu’au bout du compte, nous sommes probablement tous suffisamment bons pour nous retrouver à quelques centièmes les uns des autres après trois séances, ou à un dixième, deux dixièmes."

"C’est un défi beaucoup plus important de trouver le rythme et de tout comprendre en une seule séance. C’est quelque chose que j’ai toujours apprécié, ce défi, et je pense que c’est un domaine dans lequel je peux faire une petite différence et en tirer profit."

"J’espère donc que ce sera encore le cas ce week-end."

Un Sprint de jour qui ne devrait pas bouleverser la hiérarchie

Autre particularité du rendez-vous singapourien : le Sprint sera disputé en journée, à 11 heures en France (17h à Singapour), tandis que le Grand Prix conservera son traditionnel départ sous les projecteurs.

Une différence d’horaires dont Norris n’avait manifestement pas connaissance avant son échange avec les journalistes.

"À cinq heures de l’après-midi ? Oui, honnêtement, je n’y avais même pas pensé. Je ne le savais même pas, donc merci de me l’avoir appris !"

"Je ne pense pas que cela change grand-chose, honnêtement, parce que ce n’est pas comme si les températures devenaient beaucoup plus basses ou plus élevées selon l’heure. Il fait simplement toujours assez chaud ici."

"Ce n’est pas forcément le cas ailleurs. À Bahreïn, par exemple, cela peut être tout le contraire. Pendant la journée, c’est horrible en raison de l’effet de la température, alors que le soir, la piste devient beaucoup plus rapide, la voiture fonctionne mieux, et ainsi de suite. L’effet est donc important."

"Ici, je pense que la différence est beaucoup plus faible et que les conditions sont simplement plus constantes. Donc, honnêtement, je dirais qu’il n’y aura pas une grande différence entre les deux. Visuellement, les choses auront simplement un aspect différent, mais c’est vraiment l’essentiel."

Norris préfère le sec, malgré son aisance sous la pluie

La météo reste néanmoins une inconnue importante à Singapour, où les averses peuvent bouleverser le déroulement d’un week-end.

Interrogé sur sa préférence entre une piste sèche et une piste humide, Norris a rappelé que les performances sous la pluie dépendaient aussi fortement du choix des pneumatiques.

Lors du précédent Grand Prix, en Malaisie, il s’était notamment retrouvé en tête du groupe des pilotes partis en pneus slicks, alors que d’autres avaient choisi des gommes adaptées à une piste encore humide.

"Je pense que lorsqu’on a les bons pneus, le mouillé est agréable. Mais le week-end dernier, j’étais en tête du groupe des pilotes en slicks."

"Oui, c’était plutôt sympa. Nous avions notre propre petite course."

Malgré cet épisode, le Britannique reconnaît préférer les conditions sèches, d’autant qu’il manque encore d’expérience avec sa monoplace actuelle sur une piste véritablement détrempée.

"Je ne sais pas, honnêtement, au bout du compte, je préfère le sec. Je préfère le sec. Je n’ai toujours pas vraiment piloté cette voiture sur le mouillé, surtout avec les pneus intermédiaires."

"Donc cela ne me dérange pas, mais c’est un défi. De temps en temps, une course sous la pluie est très amusante, surtout lorsque la piste est mouillée puis sèche progressivement, avec cette transition que nous connaissons assez souvent en Formule 1."

"J’aime donc les deux. Je préfère le sec. C’est simplement mieux."

Si la pluie venait à s’inviter à Marina Bay, Norris s’attend à des conditions particulièrement difficiles.

"Je ne sais pas. Je n’ai pas encore vraiment roulé dans ces conditions ici. Ce sera difficile."

"Sur les circuits urbains, tous les circuits urbains sont horribles lorsqu’il pleut, notamment parce qu’il y a les lignes blanches et les passages piétons. Tous ces éléments rendent les choses très compliquées et il n’y a absolument aucune marge d’erreur."

Norris a notamment évoqué le souvenir d’un Grand Prix de Monaco disputé sous la pluie, où les pilotes devaient constamment surveiller l’adhérence et les pièges de la piste.

"Je veux dire, Monaco... Vous vous souvenez de la course sous la pluie que nous avons disputée à Monaco ? C’est horrible de devoir faire attention à absolument tout et de voir à quel point il est facile de commettre une erreur."

"Donc, les circuits urbains sur le mouillé représentent probablement l’un des plus grands défis auxquels on puisse être confronté."