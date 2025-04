Williams F1 : Albon veut ’poursuivre sur la lancée’ d’un début de saison ’fantastique’

Trois Grands Prix, trois arrivées dans les points pour Williams F1 en ce début de saison 2025 de Formule 1.

Pour une équipe qui se concentre presque exclusivement sur l’année prochaine et le prochain règlement 2026, c’est une énorme réussite avec déjà 19 points au compteur et la meilleure des autres (hors top teams) avec la 5e place au championnat constructeurs - très - provisoire.

Tous les points ont été marqués par Alex Albon jusqu’à présent et il salue la performance de son équipe avant ce nouveau rendez-vous à Bahreïn.

"Nous avons très bien commencé l’année, atteignant la Q3 et marquant des points à chaque course jusqu’à présent. Nous comptons poursuivre sur cette lancée à Bahreïn, la deuxième course du triplé, avec des conditions complètement différentes de toutes les autres courses de l’année," commente Albon.

"L’équipe a travaillé dur et nous espérons être tout aussi performants lors de la quatrième course. Nous avons beaucoup progressé et c’est formidable de nous voir mener la bataille pour le milieu de peloton ! La première course nocturne de la saison offre toujours une ambiance unique, et je suis impatient de voir ce que nous pouvons accomplir sous les projecteurs."

Carlos Sainz aura lui à cœur de montrer un meilleur visage à son équipe et à ses fans après trois premières courses difficiles en comparaison de son équipier. Cela sera peut-être plus facile pour lui sur un circuit qu’il a déjà arpenté avec la FW47 lors des essais hivernaux.

"Après le Japon, c’est formidable de constater que nous progressons bien en équipe et que la voiture était à un très bon niveau sur un circuit aussi exigeant que Suzuka," ajoute l’Espagnol.

"Pour ma part, malgré le résultat final, il y a beaucoup de points positifs à retenir de la semaine dernière et j’ai hâte de reprendre le volant ici à Bahreïn. Retrouver le même circuit que celui utilisé pour les essais de pré-saison sera très intéressant, même si les conditions seront sensiblement différentes, car il fera beaucoup plus chaud. J’ai hâte de démarrer sur les chapeaux de roue et de réaliser un week-end solide. Allons-y !"