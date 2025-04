La Formule 1 revendue par Liberty Media dès 2026 ?

La Formule 1 pourrait être vendue en 2026, selon des spéculations aux sources assez sérieuses selon le Times.

D’après les dernières nouvelles concernant Liberty Media, propriétaire actuel de la discipline, l’Union européenne s’apprête à approuver le rachat par l’entreprise américaine de Dorna, détenteur des droits commerciaux du MotoGP.

Des inquiétudes anticoncurrentielles ont été soulevées concernant la détention par une seule entreprise de la F1 et du MotoGP, mais le Times suggère que Liberty Media pourrait être prêt à se séparer en totalité ou en partie de la Formule 1.

Le journal cite des sources qui estiment que la F1 pourrait arriver sur le marché en 2026. Et ce, malgré la bonne santé financière et la popularité croissante de la Formule 1 et malgré la baisse des audiences de la dernière série « Drive To Survive » sur Netflix par rapport à 2024.

Flavio Briatore, conseiller de l’équipe Alpine F1, se dit impressionné par le travail qui a été réalisé.

"Stefano Domenicali a fait un travail incroyable."

"Il a créé un spectacle inédit," a ajouté Briatore à propos de son compatriote italien.

Certains ont critiqué le style trop axé sur le spectacle ou le style américain de la « nouvelle » F1, mais Briatore insiste : "La F1 reste la F1."

"L’essentiel reste la course et la découverte des nouveaux champions : le nouveau Schumacher, le nouvel Alonso, le nouveau Verstappen."