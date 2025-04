Météo F1 - GP de Bahreïn : Beaucoup de chaleur pour la 4e course

Pour la 4e manche de le saison, la Formule 1 est de retour ce week-end sur le circuit de Sakhir, théâtre des essais hivernaux, avec le Grand Prix de Bahreïn.

Et la bonne nouvelle pour les pilotes et les équipes, c’est que la chaleur sera bien au rendez-vous après les températures très fraiches des premières courses. Il fera souvent plus de 30°C dans l’air, de quoi dépasser les 50°C en piste avant le coucher du soleil.

Il n’y a pas de pluie prévue pour les trois jours, ce qui n’est pas forcément une évidence lorsqu’on se souvient que des gouttes étaient venues perturber les essais privés fin février.

VENDREDI 11 AVRIL – EL1 ET EL2

Conditions : Toujours très chaud, mais vent du nord atteignant 20-30 km/h. Quelques incertitudes concernant les températures.

EL1 : 33 °C // EL2 : 29-30 °C

Température maximale prévue : 34 °C

Température minimale prévue : 28 °C

Probabilité de pluie : 0 %

SAMEDI 12 AVRIL – EL3 ET QUALIFICATIONS

Conditions : Ensoleillé. Vent léger du nord en légère accélération pour les EL3.

EL3 : 32 °C // Q : 28-29 °C

Température maximale prévue : 34 °C

Température minimale prévue : 25 °C

Probabilité de pluie : 0 %

DIMANCHE 13 AVRIL – COURSE

Conditions : Même météo que samedi, avec une température de l’air élevée. Vent de nord en baisse pendant la journée.

Départ : 27-28 °C

Température maximale prévue : 32 °C

Température minimale prévue : 25 °C

Probabilité de pluie : 0 %