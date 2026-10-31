Williams F1 a vécu ’un vendredi correct au Grand Prix du Mexique

Williams F1 continue à évoluer en fond de peloton, mais la journée n’a pas été mauvaise sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez ce vendredi, lors des deux Essais Libres du Grand Prix du Mexique. Les essais ont commencé avec Carlos Sainz et Luke Browning en EL1, ce dernier effectuant sa troisième apparition de la saison, et ils ont pu progresser au fil des minutes de cette séance libre.

Alex Albon a repris le volant de sa voiture pour les Essais Libres 2, avec le 19e chrono, deux places derrière son équipier. L’équipe s’est félicitée d’avoir parcouru 123 tours lors de cette première journée, tandis que Sainz pense avoir vécu une bonne journée.

"Dans l’ensemble, cela a été un vendredi correct. Nous avons changé quelques éléments entre les EL1 et les EL2 que je pouvais ressentir clairement dans la voiture et ils constituaient un pas dans la bonne direction" note l’Espagnol.

"Nous profitons de ces séances comme d’une opportunité pour essayer des réglages plus expérimentaux. Ce soir, nous évaluerons ce que nous pouvons faire avec la voiture pour le reste du week-end et espérons que nous pourrons faire d’autres progrès pour la suite."

Alex Albon n’a pas roulé en EL1 et a terminé 19e des EL2 après avoir repris la suite derrière Browning : "Ce fut un meilleur après-midi pour moi en piste lors des EL2, la voiture se montrant plus prévisible pendant la séance."

"Nous avons apporté quelques changements de réglages entre les EL1 et les EL2, en utilisant les séances pour expérimenter et essayer différents réglages en début de week-end. Nous prendrons ce que nous avons appris et l’appliquerons cette nuit, en espérant faire un pas dans la bonne direction."

Luke Browning a repris à nouveau le volant de la FW48, continuant son programme de développement personnel, et celui d’aide à l’équipe : "C’était un grand plaisir d’être en piste, nous avons fait une bonne collecte de données à ramener à Grove."

"C’était une séance difficile, car la piste resurfacée était extrêmement poussiéreuse, mais il n’y a pas eu d’erreurs majeures de mon côté. Je suis juste heureux d’avoir coché tous mes éléments de test, y compris du bon travail aérodynamique donnant à l’équipe plus de données sur lesquelles s’appuyer."

"C’est un grand privilège qu’on me confie l’ensemble des quatre séances de rookie en EL1 de l’équipe et de continuer à être soutenu par la Williams Driver Academy. J’ai hâte de disputer ma prochaine apparition en EL1 au Brésil la semaine prochaine, où je continuerai d’apprendre, de me développer et d’aider l’équipe à progresser."