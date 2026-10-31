Gasly est ’agréablement surpris’ par le début de week-end d’Alpine F1

Alpine F1 a montré des performances intéressantes ce vendredi au Grand Prix du Mexique, avec une huitième place pour Pierre Gasly en EL2, et un total de 122 tours bouclés par les trois pilotes lors de ce vendredi. En effet, Franco Colapinto a passé les EL1 dans le garage, remplacé dans sa voiture par Gabriele Mini, pilote de l’académie Alpine et qui roule en Formule 2.

Gasly a été dans le top 10 lors des deux séances du jour, et il confirme que ces bons résultats étaient une surprise pour lui et Alpine, sur un tracé où il pensait voir des difficultés se profiler ce week-end.

"Cela a été un vendredi agréablement surprenant pour nous, au cours duquel nous avons connu l’une de nos meilleures journées d’essais de la saison jusqu’à présent. Nous sommes arrivés ici en nous attendant à certains défis compte tenu des conditions et à quelques incertitudes quant au comportement de la voiture sur ce circuit" note Gasly.

"Nous avons eu deux bonnes séances où je me suis senti bien dès les premiers tours de la journée. L’altitude ici fait toujours paraître la voiture étrange mais, par rapport aux années précédentes sur cette piste, je me sens beaucoup plus à l’aise. Nous avons une bonne base de travail pour le reste du week-end, avec quelques domaines à peaufiner."

"Ce ne sont pas d’immenses choses que nous devons améliorer, un peu sur le freinage ainsi que rendre la voiture plus confortable sur certaines bosses dans le rapide, mais ce sont des détails assez minimes. Les écarts sont également faibles, seulement quelques centièmes entre plusieurs voitures, et il s’agira de tout mettre bout à bout au moment où cela compte."

Franco Colapinto a expliqué ce qu’a donné sa journée après avoir disputé une seule séance et terminé en deuxième partie de classement : "Même si cela ne semble pas être le cas sur la feuille des temps, le sentiment général après la journée était positif."

"Nous rattrapions un peu notre retard après avoir manqué les Essais Libres 1, mais nous ne sommes pas aussi loin que ce que les chronos montrent peut-être. J’ai commis une petite erreur dans le dernier secteur et je n’ai pas tiré le maximum de mon relais en pneus tendres."

"Je sais exactement où je dois m’améliorer et je vais aussi travailler avec l’équipe cette nuit pour nous placer dans une position plus forte. Le rythme sur le long relais était également positif, donc si nous pouvons bien nous qualifier, nous devrions espérer être dans la lutte pour quelques points ce week-end."

Gabriele Mini a roulé pour la première fois de sa jeune carrière en essais libres d’un Grand Prix, et il admet que c’était un grand moment pour lui.

"Ce fut une expérience incroyable pour moi de piloter pour la première fois lors d’une séance officielle de Formule 1. Tout d’abord, un grand merci à Flavio, Steve et l’équipe pour cette opportunité, ce fut un moment vraiment mémorable pour moi" a déclaré Mini.

"En quittant le garage, j’attendais dans la voie des stands avec Lewis [Hamilton] devant moi, ce qui était très cool. Il y avait des légendes du sport sur la piste, des personnes que j’admire depuis que je suis enfant, donc être là avec elles était incroyablement spécial."

"Je dirais que la séance elle-même a été positive de notre côté. L’équipe avait un plan clair pour moi, ce qui impliquait des tests aérodynamiques et de la collecte de données qui, je l’espère, bénéficieront à l’équipe à l’avenir."

"J’ai essayé de rester régulier et de monter en rythme tour après tour. J’ai fait de bons tours mais si je dois être critique envers moi-même, je n’ai pas tout mis bout à bout, c’est donc quelque chose que je dois analyser et dont je dois tirer des leçons."

"C’est un circuit très unique avec ses conditions ; dur pour l’aérodynamique, dur pour l’unité de puissance et il y a beaucoup à comprendre et à gérer. Tout cela fait partie du processus d’apprentissage, cependant, et c’était génial de vivre tout cela pour la première fois."