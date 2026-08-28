Wheatley réapparaît dans le paddock F1, toujours lié à un ’remplacement’ de Newey

Jonathan Wheatley a fait une apparition remarquée dans le paddock de Formule 1 à l’occasion du Grand Prix des Pays-Bas, alors que son avenir semble de plus en plus lié à Aston Martin. L’ancien directeur sportif de Red Bull et ex-directeur de l’équipe Audi F1 - pour quelques mois - s’était tenu à l’écart de la discipline depuis son départ de Hinwil au printemps, mais sa présence à Zandvoort pourrait constituer un premier signe d’un retour imminent aux responsabilités. Avec un "remplacement" à l’un des postes d’Adrian Newey au menu. Explications.

Wheatley a occupé son premier poste de direction à la tête d’une équipe en 2025, lorsque Sauber préparait sa transformation en Audi. Après une longue période passée chez Red Bull en tant que directeur sportif, le Britannique avait rejoint le projet allemand afin de prendre en charge la future structure d’usine.

Son aventure n’a toutefois pas duré aussi longtemps que prévu. Il a quitté ses fonctions après le Grand Prix de Chine en mars, seulement 48 heures après qu’il avait été identifié comme le principal candidat pour devenir le prochain directeur d’équipe d’Aston Martin sur le long terme.

Depuis son départ d’Audi, le Britannique avait soigneusement évité les projecteurs de la Formule 1.

Âgé de 59 ans, Wheatley a pourtant été photographié dans le paddock de Zandvoort lors du dernier Grand Prix des Pays-Bas. Il s’agit de sa première apparition dans l’environnement d’un week-end de Formule 1 depuis qu’il a quitté Audi.

Sa présence n’était cependant pas directement liée à Aston Martin. Wheatley s’est rendu dans le paddock pour rendre visite à son ami Steve Nielsen, son ancien collègue chez Benetton et Renault, désormais directeur général d’Alpine.

Cette visite n’a pas empêché les spéculations sur la prochaine étape de sa carrière de repartir de plus belle.

Wheatley reste en effet fortement pressenti pour "remplacer" Adrian Newey au poste de directeur de l’équipe Aston Martin à terme. Pas question de virer Newey évidemment, mais ce dernier souhaite revenir uniquement à son rôle initial de directeur et partenaire technique.

Les premières informations concernant cette succession remontent au mois de mars. Newey avait lui-même participé à la recherche du prochain directeur d’équipe d’Aston Martin après avoir été nommé à ce poste en novembre 2025.

Newey avait remplacé Andy Cowell avant le Grand Prix du Qatar 2025 et assumé pour la première fois de sa carrière des responsabilités de directeur d’équipe en Formule 1. Mais cette nouvelle fonction s’est rapidement révélée particulièrement exigeante. Newey, qui fêtera ses 68 ans en décembre, avait expliqué plus tôt cette année que ses responsabilités de directeur d’équipe avaient commencé à empiéter sur son travail principal consacré à la conception et au développement des monoplaces.

Depuis le célèbre ingénieur britannique a placé Wheatley parmi les candidats privilégiés, l’ancien responsable de Red Bull étant contacté avant de devenir le favori pour prendre les commandes de l’écurie. Mais il y a évidemment un préavis à respecter après sa mise à l’écart de la tête d’Audi F1.

Le parcours de Newey et celui de Wheatley sont par ailleurs intimement liés. Tous deux ont quitté Red Bull en 2024 après avoir joué un rôle majeur dans les années de domination de l’écurie autrichienne. Leurs trajectoires chez Red Bull ont notamment accompagné les succès de Sebastian Vettel, puis de Max Verstappen.

Le Grand Prix des Pays-Bas a d’ailleurs permis à Newey de retrouver une nouvelle fois le terrain. La manche de Zandvoort, qui coïncidait avec l’arrivée d’une importante évolution du moteur Honda, constituait sa cinquième présence au bord de la piste en 2026.

Newey avait assisté au Grand Prix d’ouverture en Australie avant de manquer les quatre courses suivantes. Il était ensuite revenu dans le paddock à Monaco, début juin, avant d’être également présent aux Grands Prix de Grande-Bretagne et de Hongrie, puis aux Pays-Bas.

Cette absence prolongée avait notamment été liée à des problèmes de santé. Dans une interview accordée en juin, Newey avait confirmé qu’une période difficile sur le plan médical avait contribué à son éloignement temporaire des circuits.

Malgré cette situation, l’ingénieur estimait que l’organisation mise en place par Aston Martin a permis au projet de poursuivre sa progression sans conséquence majeure.

"L’équipe a géré cela de manière incroyable. J’ai conservé une très bonne relation avec les ingénieurs et je ne pense pas que cela ait provoqué un trop gros ralentissement," avait-il assuré.

"C’est la preuve à quel point tout le monde ici est capable de s’adapter et de se soutenir mutuellement."

L’arrivée de Wheatley à la tête de l’équipe verte permettrait de confier la gestion opérationnelle quotidienne à un homme rompu au fonctionnement d’une écurie de premier plan, tout en laissant davantage de liberté à Newey sur les aspects techniques.

Pour l’heure, aucune nomination officielle n’a été annoncée. Mais après plusieurs mois loin du paddock, la présence de Wheatley à Zandvoort a inévitablement ravivé les spéculations sur l’imminence d’une décision à rendre enfin publique.