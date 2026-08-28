Russell va-t-il devenir le ’nouveau Bottas’ de Mercedes F1 ?

George Russell pourrait-il connaître chez Mercedes une trajectoire comparable à celle suivie par Valtteri Bottas ? C’est en tout cas l’hypothèse avancée par Gunther Steiner, ancien directeur de l’écurie Haas F1, en étudiant la hiérarchie actuelle au sein de l’équipe allemande. Arrivé dans la famille Mercedes il y a près de dix ans, Russell semblait destiné à devenir le leader de l’écurie après le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari. Mais l’émergence de Kimi Antonelli pourrait avoir changé la donne.

Russell a rejoint la filière Mercedes en 2017, en tant que jeune pilote, avant d’obtenir sa titularisation au sein de l’écurie en 2022. Il avait alors pris la place de Valtteri Bottas, qui avait occupé pendant plusieurs années le rôle de deuxième pilote aux côtés de Lewis Hamilton.

Le Britannique semblait progressivement appelé à prendre le leadership de Mercedes après le départ de Hamilton chez Ferrari. Pour lui succéder, l’écurie avait choisi de promouvoir Kimi Antonelli, alors que Russell devait logiquement devenir la référence de l’équipe.

Mais, au cours de leur deuxième saison en tant qu’équipiers, la tendance est actuellement favorable à l’Italien. Antonelli devance Russell de 59 points au championnat et s’est montré le plus convaincant des deux pilotes.

Interrogé sur le fait de savoir si Russell était désormais devenu le "nouveau Bottas" de Mercedes, Steiner s’est montré prudent, tout en reconnaissant que les similitudes étaient difficiles à ignorer.

"C’est une question difficile. Voyons comment il réagit."

"Cela y ressemble. Je ne sais pas si c’est le cas ou non, mais cela y ressemble. Cela y ressemble vraiment."

Pour Steiner, la situation de Russell n’est toutefois pas nécessairement figée. Le Britannique dispose encore d’une marge de manœuvre importante s’il considère qu’il ne bénéficie pas des mêmes opportunités que son équipier au sein de Mercedes.

L’ancien directeur de Haas estime ainsi que Russell pourrait décider à terme de chercher ailleurs la possibilité de devenir le leader d’une écurie, plutôt que d’accepter durablement un rôle de second pilote.

"Si la tendance se confirme à long terme, cela dépendra aussi de George," a expliqué Steiner. "Valtteri était évidemment heureux d’être à cette place parce qu’il est resté là-bas pendant très longtemps."

La comparaison avec Bottas repose notamment sur la durée durant laquelle le Finlandais avait accepté de rester dans l’ombre de Hamilton. Russell, lui, pourrait choisir une autre voie s’il ne souhaite pas connaître une situation similaire.

"Si George n’est pas heureux de cette situation, il doit trouver autre chose à faire. Ce n’est pas facile de trouver autre chose parce qu’il n’y a pas de baquets disponibles pour l’année prochaine, mais peut-être pour 2028."

Steiner imagine même que Russell pourrait finir par considérer qu’un départ de Mercedes est nécessaire pour éviter de s’installer durablement dans un rôle de numéro deux.

"Peut-être que George se dit : ’Je ne veux pas être le prochain Valtteri Bottas et rester ici pendant dix ans à finir deuxième pour le restant de ma vie. Je dois aller quelque part ailleurs’."

"Mais c’est à lui de décider, pas à Mercedes."