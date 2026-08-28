Williams F1 en difficulté pour Monza et Madrid : une pénurie de pièces à craindre

Williams s’apprête à aborder les Grands Prix d’Italie et d’Espagne dans une situation particulièrement délicate sur le plan logistique. Entre les dégâts subis à Zandvoort par Carlos Sainz et Alex Albon, les difficultés persistantes de la FW48 et la préparation d’une importante évolution attendue à Bakou, James Vowles reconnaît que son équipe risque de manquer de pièces de rechange lors des deux prochaines manches du championnat.

Le contraste est saisissant pour Williams, qui avait terminé la saison 2025 à la cinquième place du championnat constructeurs, son meilleur résultat depuis près d’une décennie. En 2026, l’écurie de Grove occupe pourtant la neuvième position avec seulement 11 points, après avoir pris du retard dès l’hiver à la suite de problèmes ayant empêché la FW48 de participer au roulage de mise en route prévu à Barcelone en janvier.

La situation ne s’est pas améliorée à Zandvoort. Carlos Sainz et Alex Albon se sont accrochés alors qu’ils se disputaient une position, terminant respectivement aux 16e et 17e places. Un incident qui intervient alors que Williams concentre également une partie importante de ses ressources sur une évolution majeure prévue pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan, le mois prochain.

"Comme vous l’avez vu, Alex et Carlos se sont accrochés en piste," a expliqué James Vowles. "Beaucoup se demandent à qui incombe la faute. Je vais commencer par ceci : je pense que nos deux pilotes ont la responsabilité de ne pas s’accrocher. Il est difficile d’attribuer la responsabilité majoritairement à l’un ou à l’autre.

"Les deux partagent une part de responsabilité. En réalité, dans ce cas précis, je pense que l’équipe elle-même porte une part de responsabilité. Nous avons tenté de laisser Carlos en piste durant une VSC. La raison en est que, si nous l’avions fait rentrer, il se serait retrouvé derrière Alex et Franco de toute façon. On se retrouve donc pratiquement dans la même situation qu’auparavant, mais sans le rythme nécessaire pour pouvoir les dépasser."

"Cela dit, cette décision a également placé nos voitures dans une situation où elles se battaient âprement en piste, sans pour autant viser de points. Ce n’est pas non plus une situation dans laquelle nous devrions les placer."

Cette collision a causé un peu de casse qui n’était évidemment pas nécessaire ou souhaitable. Interrogé sur l’état du stock de pièces détachées avant Monza et Madrid, James Vowles n’a pas cherché à minimiser la situation.

"Il y a énormément de travail à accomplir avant Monza qui n’était pas prévu suite à l’accrochage entre nos deux pilotes."

Le directeur de Williams a précisé que l’équipe devait simultanément gérer ses besoins immédiats et préparer les évolutions à venir.

"Nous avons quelques éléments de rechange encore, mais la réalité est que nous travaillons en coulisses sur des éléments qui arriveront plus tard dans l’année."

"Mais, en ce qui concerne Monza et Madrid, nous allons nous retrouver dans une situation difficile au niveau des pièces."

Williams doit en plus composer avec une voiture qui ne dispose actuellement pas du niveau de performance nécessaire pour exploiter pleinement les opportunités offertes par certains circuits. Donc il est hors de question de compenser avec plus de risques, sous peine de ne pouvoir réparer la voiture.

"La réalité, c’est que nous n’avons actuellement pas le rythme de la voiture autour de nous pour pouvoir nous battre pour des points, aussi décevant que cela soit. La prise de risques, aussi grande soit-elle, ne pourrait pas compenser cela."

Vowles assure néanmoins que l’équipe donnera tout ce qu’elle peut en Italie comme en Espagne, même si les perspectives restent limitées.

"Nous ferons de notre mieux lors de ces deux événements, mais ce sera difficile."

Le Britannique insiste surtout sur le travail de fond engagé par Williams pour comprendre les causes du retard pris au cours de l’hiver. L’objectif dépasse largement les prochaines courses et vise à remettre durablement l’écurie sur la bonne trajectoire.

"Nous avons un nombre énorme de projets en arrière-plan pour nous assurer que nous sommes simplement en train de bien identifier ce qui n’a pas fonctionné cet hiver et de le corriger sur le long terme."

Une démarche qui, selon Vowles, reste au cœur du projet Williams malgré les difficultés actuelles.

"C’est notre engagement aujourd’hui, comme ce le sera dans six mois."

Monza, une opportunité difficile à exploiter

Le circuit de Monza pourrait pourtant, sur le papier, offrir une occasion à Williams de limiter les dégâts. Le tracé italien a historiquement été favorable aux monoplaces de l’équipe, notamment grâce à ses longues lignes droites et à ses exigences relativement faibles en matière d’appui aérodynamique.

Vowles reconnaît ce potentiel, tout en estimant que la FW48 n’est actuellement pas suffisamment performante pour en tirer pleinement profit.

"C’est un circuit qui, historiquement, a convenu à notre voiture."

"Je pense toutefois que la réalité est que certains éléments seront meilleurs, mais que les performances de notre voiture ne sont pas au bon niveau actuellement pour maximiser cela."

"Nous ferons de notre mieux, mais ce sera un week-end difficile."

La perspective fait écho à un précédent particulièrement marquant pour Williams. En 2024, l’équipe avait déjà été confrontée à une pénurie de pièces après avoir commencé la saison sans châssis de rechange. La situation avait atteint son paroxysme au Grand Prix d’Australie, lorsque l’écurie avait dû se présenter en course avec une seule monoplace.

À Melbourne, Alex Albon avait endommagé son châssis lors des essais libres du vendredi. Williams avait alors décidé de retirer Logan Sargeant de la course afin de permettre à Albon de récupérer sa voiture. Une décision controversée que Vowles avait défendue à l’époque en estimant que le Thaïlandais représentait la meilleure chance de l’équipe de marquer des points.

Albon n’avait finalement pas concrétisé cette opportunité, terminant la course à la 11e place.

Deux ans plus tard, Williams se retrouve donc à nouveau confrontée à une problématique de pièces de rechange, alors que l’écurie tente simultanément de réparer les erreurs de conception et de préparation de l’hiver et de préparer une évolution majeure pour Bakou. La priorité est désormais claire : survivre aux deux prochaines courses avant de pouvoir espérer retrouver une dynamique plus favorable à Bakou.