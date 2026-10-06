Alonso prépare un retour ’surprise’ au Dakar en 2027 avec Aston Martin

Fernando Alonso pourrait réserver une surprise de taille au monde du sport automobile en participant au Dakar en 2027 sous les couleurs d’Aston Martin. Quelques jours après avoir laissé entendre à Sepang qu’il préparait de nouveaux projets particulièrement ambitieux, le double Champion du monde de Formule 1 serait sur le point de concrétiser son retour dans le célèbre rallye-raid. Selon la presse espagnole, un accord de principe aurait déjà été trouvé pour engager une voiture développée par Prodrive, issue du programme Dacia et adaptée à l’identité d’Aston Martin. Les premiers essais pourraient même commencer dès la semaine prochaine.

À 45 ans, Alonso semble donc décidé à poursuivre l’exploration de disciplines différentes de la Formule 1, sans pour autant renoncer à son engagement avec Aston Martin.

Le pilote aurait conclu un accord de principe pour participer au Dakar 2027 au volant d’un véhicule construit par Prodrive. Il s’agirait d’une voiture précédemment engagée par Dacia, dont la carrosserie et l’identité visuelle seraient modifiées pour représenter Aston Martin.

Le contrat définitif n’aurait pas encore été signé, mais les préparatifs seraient déjà suffisamment avancés pour permettre à Alonso de commencer ses essais en Grande-Bretagne dès la semaine prochaine.

Un calendrier particulièrement rapproché qui suggère que le projet serait en préparation depuis un certain temps, même si aucune annonce officielle n’a encore été effectuée.

Alonso retrouverait Marc Coma, son copilote du Dakar 2020

Le projet pourrait également permettre à Alonso de reformer un équipage déjà bien connu des amateurs de rallye-raid.

L’Espagnol retrouverait Marc Coma dans le rôle de copilote. Quintuple vainqueur du Dakar dans la catégorie motos, Coma avait déjà accompagné Alonso lors de sa première participation à l’épreuve en 2020.

À cette occasion, le pilote espagnol avait découvert les exigences du Dakar au volant d’un Toyota Hilux, terminant finalement à la 13e place du classement général.

Cette première expérience avait permis à Alonso de mesurer les difficultés d’une compétition radicalement différente de la Formule 1, où la navigation, la gestion de la mécanique et la régularité sur de longues étapes jouent un rôle aussi important que la vitesse pure.

Sept ans après cette première tentative, le double Champion du monde pourrait donc revenir avec une expérience supplémentaire et un projet technique particulièrement ambitieux.

La présence annoncée de Coma constituerait également un élément important dans cette préparation, les deux Espagnols ayant déjà travaillé ensemble dans les conditions exigeantes du rallye-raid.

Ces révélations interviennent seulement quelques jours après des propos intrigants tenus par Alonso dans le paddock de Sepang.

Le pilote Aston Martin avait alors laissé entendre que plusieurs annonces pourraient intervenir prochainement, sans préciser la nature des projets concernés.

"Peut-être qu’il y aura davantage de surprises dans les prochaines semaines."

"Il y a des choses que les gens pensent probablement impossibles, mais je veux découvrir les limites de ce qui est possible."

Alonso n’avait toutefois pas explicitement évoqué le rallye-raid à Sepang. Le rapprochement entre ses propos et le projet rapporté par la presse espagnole reste donc une interprétation, même si le calendrier des préparatifs supposés semble correspondre.

Un Aston Martin dérivé du Dacia Sandrider victorieux au Dakar

L’un des aspects les plus intéressants du projet concerne la voiture qu’Alonso pourrait utiliser.

L’opération serait organisée par Prodrive, la structure dirigée par David Richards, qui entretient depuis longtemps des liens étroits avec Aston Martin. Le véhicule serait basé sur le Dacia Sandrider, une machine dont le potentiel a déjà été démontré au plus haut niveau du rallye-raid.

C’est en effet avec ce modèle que Nasser Al-Attiyah a remporté le Dakar 2026. Le projet envisagé pour Alonso consisterait donc à reprendre cette base technique déjà victorieuse, tout en lui donnant une carrosserie représentant l’identité d’Aston Martin, notamment dans sa fameuse calandre.

Cette approche permettrait de s’appuyer sur une voiture ayant déjà fait ses preuves plutôt que de devoir développer entièrement un nouveau véhicule pour une participation dès 2027.

Le Dakar 2027 pourrait lui-même changer de pays

Une autre incertitude concerne directement le lieu où se déroulera la prochaine édition du Dakar !

L’Arabie saoudite, qui accueille actuellement l’épreuve, pourrait ne pas être en mesure d’organiser l’édition 2027 dans les conditions prévues en raison de sa situation sécuritaire.

Un transfert vers le Maroc serait ainsi envisagé si les circonstances imposaient de déplacer la compétition.

Cette possibilité ajoute une inconnue supplémentaire à la préparation des concurrents, les caractéristiques des terrains et les conditions de course pouvant évoluer sensiblement selon le pays retenu.

Pour Alonso, la priorité immédiate est néanmoins de finaliser son accord avec Prodrive et de commencer les essais du véhicule...