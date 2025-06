Wheatley raconte ce qui l’a ’enthousiasmé’ dans le projet Audi F1

Jonathan Wheatley ne pensait jamais atteindre le niveau qu’est le sien en Formule 1. Celui qui dirige aujourd’hui Sauber F1 pensait rester longtemps comme responsable intermédiaire chez Jordan. L’an dernier, il a encore eu ce choix à faire mais s’est tourné vers un nouveau défi.

"Je l’ai déjà dit et personne ne me croit : j’ai été très peu ambitieux !" explique Wheatley à Racer. "J’ai rejoint la Formule 1 en tant que mécanicien d’une voiture chez Benetton, puis Michael Schumacher est arrivé. Je ne devais rester que quelques années, puis Michael est arrivé, alors je me suis dit que j’allais rester quelques années de plus."

"Je suis resté quelques années de plus et j’ai été promu et, avant même de m’en rendre compte, j’étais là depuis 16 ans et j’étais chef mécanicien de l’équipe de course, à une époque où des gens comme Andy Stevenson et d’autres avaient beaucoup de responsabilités en tant que chef mécanicien de l’équipe de course."

"Puis on m’a proposé d’aller chez Red Bull et j’ai vraiment hésité, parce qu’une équipe est pour moi comme une famille et que pour la quitter, il faut être vraiment, vraiment sûr de ce que l’on fait. Puis, tout d’un coup, je suis devenu directeur d’équipe et, un peu plus tard, directeur sportif."

"L’année dernière, à Miami, j’ai commencé à recevoir des appels concernant l’opportunité de poursuivre ma carrière, peut-être en faisant quelque chose d’un peu différent, et ma femme et moi avons examiné la question."

"Nous nous sommes dit ’Que faisons-nous ? Allons-nous continuer à compter les jours là où nous sommes ? Est-ce que nous saisissons l’une de ces opportunités au Royaume-Uni ou est-ce que nous faisons cela chez Sauber ?’"

"Honnêtement, dès que j’ai eu une conversation avec Gernot Döllner à ce sujet, j’ai été tellement enthousiasmé par ce projet Audi que la décision s’est imposée d’elle-même."

À l’origine, ma femme Emma devait rester au Royaume-Uni et j’allais faire la navette entre les deux pays, mais je pense que nous nous sommes tous les deux dit ’on en a pour son argent, on en a pour son argent’ et maintenant nous sommes résidents suisses et notre chien aussi."

Wheatley ne serait pas parti pour une autre offre que celle de Sauber et Audi, et il n’a pas quitté Red Bull à cause des conflits et tensions : "Je pense que c’est une question d’opportunité, et je pense que je peux comprendre que les gens regardent en arrière ce qui se passait à l’époque et pensent que cela faisait partie de l’affaire."

"C’était peut-être le cas, mais pas consciemment. Je veux dire, honnêtement, il s’agissait d’avoir l’opportunité d’une vie et de se mettre dans cette situation où chaque jour vous serez complètement hors de votre zone de confort pour une très longue période."

"Et pour moi, c’était l’occasion de me replonger dans quelque chose, de m’impliquer dans un projet où je pouvais apporter une énorme contribution. C’est donc l’opportunité que m’a offerte Audi qui a été déterminante."

Wheatley se félicite d’être aux côtés de Mattia Binotto pour diriger Sauber, et il assure qu’il n’y aura pas de tensions à ce sujet : "Nous dépendons tous deux de Gernot Döllner, et nous dirigeons donc cette équipe côte à côte. Et c’est un diagramme de Venn."

"Pour Mattia, il s’agit d’assembler la voiture, le châssis et le moteur comme jamais auparavant, et de construire la voiture de course la plus puissante et la plus rapide possible. Ensuite, lorsque la voiture quitte l’usine, mon équipe prend le relais et, en plus des aspects commerciaux et de la communication, nous gérons cet aspect de l’activité. Mattia et moi nous connaissons depuis 2006, lorsque Ferrari était fournisseur de moteurs pour Red Bull. Nous nous sommes très bien entendus et cela a toujours été le cas."

"Nous avons convenu dès le début que, comme dans tous les diagrammes de Venn, il y a une partie où les cercles se chevauchent et que nous serions totalement indifférents à ces domaines - nous ferions simplement ce que nous pensons être la meilleure chose à faire pour l’équipe. Huit semaines après le début du projet, je suis un homme très heureux de travailler avec quelqu’un que j’apprécie et que nous soutenons mutuellement."

Désormais, il veut que Sauber franchisse des étapes : "D’un point de vue personnel, je suis une personne motivée à l’extrême. Je l’ai toujours été. Je pense à la prochaine course, à la suivante - comment pouvons-nous nous améliorer ? Et j’essaie en quelque sorte d’entraîner tout le monde dans ce voyage avec moi."

"Nous ne sommes pas satisfaits de notre situation actuelle. Nous savons où nous devons aller et nous sommes sur la bonne voie pour y parvenir. Il ne s’agit pas d’une ligne droite entre ici et là, sinon je pourrais aller voir le conseil d’administration et lui dire : ’Nous finirons ici’, mais nous ne faisons que montrer le chemin pour y arriver. Il y aura des hauts et des bas en cours de route, et les progrès ne seront pas toujours visibles sur la piste."

"Les systèmes opérationnels fonctionnent mieux - cela ne se voit pas sur la piste. Les gens communiquent mieux et les pièces arrivent sur le circuit un peu plus vite - on ne le voit pas en termes de performances sur la piste. Le parcours ne sera donc pas toujours visible, mais nous saurons que nous sommes sur la bonne voie et que nous atteignons nos objectifs."

"Nous n’avons pas encore tout mis en place en termes de fondations, mais tout est planifié et tout arrive. C’est de là que nous partons, et ce n’est pas un mauvais point de départ, honnêtement. Nous disposons d’une installation fantastique que nous envisageons d’agrandir - de construire un campus, de nous agrandir."

"Nous reconnaissons qu’il y a des talents au Royaume-Uni qui peuvent être intégrés dans un centre au Royaume-Uni, et je pense que nous en parlerons un peu plus [bientôt]. C’est Audi. Nous ne faisons pas n’importe quoi. Nous sommes ici pour gagner des courses et des championnats."

"C’est ce qui m’a motivé au cours des 34 dernières années et je ne doute pas que nous soyons capables d’aller de l’endroit où nous sommes aujourd’hui à l’endroit où nous devons être. Je suis absolument, sincèrement et honnêtement convaincu que nous serons parmi les meilleurs et que nous gagnerons des courses et des championnats."

Car en effet, Wheatley est ambitieux quand il s’agit de résultats : "En ce qui concerne ma compétitivité, elle n’a pas disparu. La seule personne que je connaisse qui soit plus compétitive est probablement Adrian Newey."

"C’est ce qui vous pousse à être toujours le meilleur des meilleurs. Ce sport attire des gens incroyablement talentueux et j’apprends encore chaque jour de l’équipe qui m’entoure. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, toujours quelque chose de nouveau qui vous fait avancer."