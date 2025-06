Malgré un ’bizarre’ GP d’Espagne, Tsunoda ne regrette ’pas du tout’ Racing Bulls

Yuki Tsunoda connait une saison difficile chez Red Bull, où il souffre de son passage aux côtés de Max Verstappen. Malgré ce défi dont il n’a pas la clé, notamment au terme d’un difficile Grand Prix d’Espagne, le pilote japonais ne regrette pas d’avoir quitté Racing Bulls.

"Pas du tout. Je suis heureux avec Red Bull, évidemment, et je suis content de voir que les Racing Bulls ont bien progressé depuis l’année dernière. J’ai montré lors des deux premières courses que les gars sont performants. Maintenant, aller chez Red Bull, c’est un nouveau défi, mais comme je l’ai dit, j’étais assez satisfait du rythme" assure Tsunoda.

"Ce Grand Prix a été vraiment étrange, mais je crois toujours que je peux faire quelque chose de mieux, quelque chose que personne n’attendait. Je suis donc très heureux de voir qu’ils sont performants, mais en même temps, je me concentre vraiment sur Red Bull, sur la façon dont je peux travailler encore mieux."

Treizième à Barcelone après un week-end durant lequel il n’a pas trouvé de feeling avec la RB21, Tsunoda ne veut pas prendre ces difficultés comme référentiel : "Pour être honnête, ce Grand Prix est un peu spécial pour moi."

"C’est un Grand Prix qui me semble bizarre et qui ne me convient pas du tout. Je ne pense donc pas vraiment à ce Grand Prix. A part ça, il y a des hauts et des bas, mais au moins je suis content du rythme que je montre depuis quelques séances."

"Et je veux dire qu’il n’y a pas eu beaucoup de pilotes dans le passé qui, lors de certaines séances, ont été plus rapides que Max. Alors, évidemment, pour être à son niveau, j’ai besoin, bien sûr, de beaucoup de progrès, mais au moins de quelques séances où je suis capable de l’égaler. Donc, c’est mitigé."

Il admet en revanche que sur un tour rapide, il est loin de rivaliser avec son équipier : "Il est certain qu’en qualifications, dans les derniers dixièmes, il est capable d’extraire plus, surtout en ce qui concerne l’évolution de la piste, le tour, etc."

"Lors des qualifications, l’état de la piste a changé. C’est pourquoi j’essaie toujours de trouver la limite. Même si dans la voiture précédente, je sais ce qui se passe en arrière-plan, comment la voiture se présente, je peux aller plus loin."

"Mais, vous savez, je n’ai pas encore pleinement confiance en la voiture. Évidemment, c’est un peu normal. Ces quelques millisecondes, ces quelques dixièmes sont très importants. Et dans ces choses-là, c’est sûr, il en tire plus que moi, pour l’instant."