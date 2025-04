Red Bull prend sa décision pour Tsunoda, bien ’intégré’ à l’équipe

Christian Horner affirme que Yuki Tsunoda « trouve ses marques » chez Red Bull après un premier week-end de course pour lui avec l’équipe autrichienne au Japon.

Tsunoda s’est qualifié en 15e position, derrière le pilote qu’il a remplacé chez Red Bull, Liam Lawson, après une erreur lors de son dernier run en Q2.

Il a pris l’avantage sur Lawson dès le premier tour et a réalisé un undercut sur Pierre Gasly lors de l’arrêt au stand, avant de passer le reste de sa course à domicile coincé derrière Fernando Alonso et son Aston Martin F1.

"Il s’est intégré à l’équipe. Il a donné de très bons retours. Sa première Libres était très solide, sa troisième était correcte," a déclaré Horner.

"En Q1, il n’était qu’à un dixième de Max. En Q2, il a commis une erreur alors qu’il était 15 km/h plus rapide que jamais dans le premier virage. Il a eu chaud et ensuite il est parti à la chasse à la récupération pendant le reste du tour mais ce n’était pas possible."

"Les qualifications ont dicté sa course, une course où je ne me souviens pas avoir vu de dépassements. S’il s’était qualifié plus haut, il aurait fini mieux."

"Il prend maintenant ses marques dans l’équipe et nous verrons lors des prochaines courses que ses performances progresseront."

Selon le Dr Marko, le souhait de Tsunoda d’adopter une approche de réglages similaire à celle de Verstappen signifie que le nouveau duo de pilotes Red Bull s’intègre mieux.

"Yuki est satisfait des réglages de Max. Ils ont les mêmes préférences, donc ça colle bien ensemble."

"Bien sûr, il est important pour nous d’avoir deux voitures dans les points," a-t-il ajouté, évoquant la performance décevante de Tsunoda ce week-end.

"La première course s’est plutôt bien déroulée. Il était toujours à deux ou trois dixièmes de seconde de Max aux essais et en qualifications jusqu’à son élimination. C’est un bel exploit quand on n’a pas plus de temps."

De quoi le satisfaire ?

"Oui, Yuki terminera la saison chez Red Bull," lance-t-il avec le sourire.

Horner confirme : "S’il continue comme ça, il n’y a pas de raisons de penser à un autre changement de pilote."